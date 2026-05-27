Населення Землі може скоротитися вдвічі до 2064 року — попередження математиків

Згідно з підрахунками західних математиків, населення нашої планети може скоротитися вдвічі вже до 2064 року. Що важливо розуміти, такий сценарій можливий у разі світового катаклізму, такого як екологічна криза, епідемія чи масштабні військові конфлікти.

Математики розкрили найгірший із можливих сценаріїв

Щоб спрогнозувати потенційний ріст населення вчені використали нелінійне диференційне рівняння.

Що важливо розуміти, це рівняння перевіряли, порівнюючи прогнози моделі з реальним ростом населення в останні 12 тисяч років.

За словами математиківв, останні кілька десятиліть модель показала високу відповідність реальним даним, а також успішно передбачила сплески приросту населення у 1780–1948 та 1929–1978 роках.

Якщо не буде жодних масштабних катаклізмів, то й надалі продовжиться помірне зростання населення.

Попри це, дослідники вирішили розглянути найгірший з усіх можливих сценаріїв.

У його межах наша планета зможе підтримувати життя лише двох мільярдів людей.