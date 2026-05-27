Населення Землі може скоротитися вдвічі до 2064 року — попередження математиків
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Населення Землі може скоротитися вдвічі до 2064 року — попередження математиків

Математики розкрили найгірший із можливих сценаріїв
Джерело:  online.ua

Згідно з підрахунками західних математиків, населення нашої планети може скоротитися вдвічі вже до 2064 року. Що важливо розуміти, такий сценарій можливий у разі світового катаклізму, такого як екологічна криза, епідемія чи масштабні військові конфлікти.

Головні тези:

  • У разі катаклізмів ресурсів Землі не вистачить для всього населення планети. 
  • Якщо нічого поганого не станеться, то буде відбуватися помірне зростання населення.

Математики розкрили найгірший із можливих сценаріїв

Щоб спрогнозувати потенційний ріст населення вчені використали нелінійне диференційне рівняння.

Що важливо розуміти, це рівняння перевіряли, порівнюючи прогнози моделі з реальним ростом населення в останні 12 тисяч років.

За словами математиківв, останні кілька десятиліть модель показала високу відповідність реальним даним, а також успішно передбачила сплески приросту населення у 1780–1948 та 1929–1978 роках.

Якщо не буде жодних масштабних катаклізмів, то й надалі продовжиться помірне зростання населення.

Попри це, дослідники вирішили розглянути найгірший з усіх можливих сценаріїв.

У його межах наша планета зможе підтримувати життя лише двох мільярдів людей.

Таку цифру обрали на основі попередніх досліджень, адже саме таку чисельність населення планета може підтримувати в довгостроковій перспективі без вичерпання ресурсів. Й одним із ключових чинників, який може призвести до переходу до такого сценарію, є кліматичні зміни, які призводять до швидшого вичерпання та зменшення доступності ресурсів.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені винайшли спрей для омолодження мозку
мозок
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені помітили загадкову поведінку птахів у присутності жінок
птахи
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені визнали свою помилку щодо здібностей людського мозку
мозок

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?