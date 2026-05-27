Население Земли может сократиться вдвое до 2064 года — предупреждение математиков

Согласно подсчетам западных математиков, население нашей планеты может сократиться вдвое уже к 2064 году. Что важно понимать, что такой сценарий возможен в случае мирового катаклизма, такого как экологический кризис, эпидемия или масштабные военные конфликты.

Математики раскрыли самый плохой из возможных сценариев

Чтобы спрогнозировать потенциальный рост населения, ученые использовали нелинейное дифференциальное уравнение.

Что важно понимать, это уравнение проверяли, сравнивая прогнозы модели с реальным ростом населения в последние 12 тысяч лет.

По словам математиков, последние несколько десятилетий модель показала высокое соответствие реальным данным, а также успешно предсказала всплески прироста населения в 1780–1948 и 1929–1978 годах.

Если не будет никаких масштабных катаклизмов, то и дальше продолжится умеренный рост населения.

Несмотря на это, исследователи решили рассмотреть самый плохой из всех возможных сценариев.

В его пределах наша планета сможет поддерживать жизнь всего двух миллиардов человек.