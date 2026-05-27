Население Земли может сократиться вдвое до 2064 года — предупреждение математиков
Математики раскрыли самый плохой из возможных сценариев
Источник:  online.ua

Согласно подсчетам западных математиков, население нашей планеты может сократиться вдвое уже к 2064 году. Что важно понимать, что такой сценарий возможен в случае мирового катаклизма, такого как экологический кризис, эпидемия или масштабные военные конфликты.

Главные тезисы

  • В случае катаклизма ресурсов Земли не хватит для всего населения планеты.
  • Если ничего плохого не произойдет, то будет происходить умеренный рост населения.

Чтобы спрогнозировать потенциальный рост населения, ученые использовали нелинейное дифференциальное уравнение.

Что важно понимать, это уравнение проверяли, сравнивая прогнозы модели с реальным ростом населения в последние 12 тысяч лет.

По словам математиков, последние несколько десятилетий модель показала высокое соответствие реальным данным, а также успешно предсказала всплески прироста населения в 1780–1948 и 1929–1978 годах.

Если не будет никаких масштабных катаклизмов, то и дальше продолжится умеренный рост населения.

Несмотря на это, исследователи решили рассмотреть самый плохой из всех возможных сценариев.

В его пределах наша планета сможет поддерживать жизнь всего двух миллиардов человек.

Такую цифру выбрали на основе предыдущих исследований, ведь именно такую численность населения планета может поддерживать в долгосрочной перспективе без истощения ресурсов. И одним из ключевых факторов, которые могут привести к переходу к такому сценарию, являются климатические изменения, которые приводят к более быстрому исчерпанию и уменьшению доступности ресурсов.

