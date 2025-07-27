Нашестя сарани в Україні. Що насправді відбувається та як з цим боротися

Спалах чисельності сарани в Україні, який стався влітку 2025 року, спровокував справжню хвилю паніки серед населення. Фахівці Національного природного парку "Тузлівські лимани" наголошують, що все не так жахливо, як це змальовується у ЗМІ та соцмережах.

Чому в Україні почалося нашестя сарани та що з цим робити

Як зазначає ентомолог Євгеній Халаїм, йдеться саме про Сарану перелітну (Locusta migratoria).

Вона завжди мешкала в Україні, тому нічого феноменального загалом не трапилося.

Періодично відбуваються спалахи чисельності цього виду. Як результат сприятливих погодних умов, а саме тепла зима, волога весна, жарке і сухе літо призводять до збільшення чисельності цих комах в десятки й сотні разів (деякі вчені пов’язують такі явища також і з сонячною активністю). Поширити

Експерт звертає увагу на те, що подібні локальні спалахи чисельності сарани відбуваються регулярно: явище хоч і не приємне, але нічого незвичного в ньому не має.

Фото від ентомолога Парку — Євгенія Халаїма

Що важливо розуміти, великі зграї сарани здатні до суттєвих перельотів, об’їдаючи рослинність на своєму шляху.

Але як вберегти свій урожай від такого шкідника? Найкращий захист превентивний. Поки сарана ще на стадії личинки, тобто не літає, потрібно проводити моніторинг чисельності. У разі виявлення вогнищ чисельності можна ефективно боротись за допомогою різноманітних препаратів, в першу чергу біологічні методи: препарати на основі ентомопатогенних грибів (наприклад Metarhizium acridum). Поширити

Фото від ентомолога Парку — Євгенія Халаїма

За словами фахівця, не варто використовувати токсичні хімічні препарати, адже від них страждають не тільки шкідники, але й корисні комахи і птахи, які цією сараною активно харчуються, знижуючи її чисельність.

Не можна також ігнорувати той факт, що прямокрилі комахи, в тому числі і сарана, є важливою ланкою в ланцюгу живлення.