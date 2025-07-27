Нашестя сарани в Україні. Що насправді відбувається та як з цим боротися

Спалах чисельності сарани в Україні, який стався влітку 2025 року, спровокував справжню хвилю паніки серед населення. Фахівці Національного природного парку "Тузлівські лимани" наголошують, що все не так жахливо, як це змальовується у ЗМІ та соцмережах.
Головні тези:
- Найкращий захист від сарани — превентивний.
- Коли чисельність сарани низька, вони ведуть поодинокий спосіб життя.
Чому в Україні почалося нашестя сарани та що з цим робити
Як зазначає ентомолог Євгеній Халаїм, йдеться саме про Сарану перелітну (Locusta migratoria).
Вона завжди мешкала в Україні, тому нічого феноменального загалом не трапилося.
Експерт звертає увагу на те, що подібні локальні спалахи чисельності сарани відбуваються регулярно: явище хоч і не приємне, але нічого незвичного в ньому не має.
Що важливо розуміти, великі зграї сарани здатні до суттєвих перельотів, об’їдаючи рослинність на своєму шляху.
За словами фахівця, не варто використовувати токсичні хімічні препарати, адже від них страждають не тільки шкідники, але й корисні комахи і птахи, які цією сараною активно харчуються, знижуючи її чисельність.
Не можна також ігнорувати той факт, що прямокрилі комахи, в тому числі і сарана, є важливою ланкою в ланцюгу живлення.
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