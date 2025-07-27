Нашествие саранчи в Украине. Что на самом деле происходит и как с этим бороться.

Вспышка численности саранчи в Украине, произошедшая летом 2025 года, спровоцировала настоящую волну паники среди населения. Специалисты Национального природного парка "Тузловские лиманы" отмечают, что все не так ужасно, как это изображается в СМИ и соцсетях.
Главные тезисы
- Лучшая защита от саранчи — превентивная.
- Когда численность саранчи низкая, они ведут одиночный образ жизни.
Почему в Украине началось нашествие саранчи и что с этим делать
Как отмечает энтомолог Евгений Халаим, речь идет именно о Саране перелетной (Locusta migratoria).
Она всегда жила в Украине, поэтому ничего феноменального не случилось.
Эксперт обращает внимание на то, что подобные локальные вспышки численности саранчи происходят регулярно: явление хоть и не приятное, но ничего необычного в нем нет.
Что важно понимать, большие стаи саранчи способны к существенным перелетам, объедая растительность на своем пути.
По словам специалиста, не стоит использовать токсичные химические препараты, ведь от них страдают не только вредители, но и полезные насекомые и птицы, которые этой саранчой активно питаются, снижая ее численность.
Нельзя также игнорировать тот факт, что прямокрылые насекомые, в том числе и саранча, являются важным звеном в цепи питания.
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