Нашествие саранчи в Украине. Что на самом деле происходит и как с этим бороться.
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Нашествие саранчи в Украине. Что на самом деле происходит и как с этим бороться.

Почему в Украине началось нашествие саранчи и что с этим делать
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Источник:  online.ua

Вспышка численности саранчи в Украине, произошедшая летом 2025 года, спровоцировала настоящую волну паники среди населения. Специалисты Национального природного парка "Тузловские лиманы" отмечают, что все не так ужасно, как это изображается в СМИ и соцсетях.

Главные тезисы

  • Лучшая защита от саранчи — превентивная.
  • Когда численность саранчи низкая, они ведут одиночный образ жизни.

Почему в Украине началось нашествие саранчи и что с этим делать

Как отмечает энтомолог Евгений Халаим, речь идет именно о Саране перелетной (Locusta migratoria).

Она всегда жила в Украине, поэтому ничего феноменального не случилось.

Периодически происходят вспышки численности этого вида. Как результат благоприятных погодных условий, а именно теплая зима, влажная весна, жаркое и сухое лето, приводят к увеличению численности этих насекомых в десятки и сотни раз.

Эксперт обращает внимание на то, что подобные локальные вспышки численности саранчи происходят регулярно: явление хоть и не приятное, но ничего необычного в нем нет.

Фото от энтомолога Парка — Евгения Халаима.

Что важно понимать, большие стаи саранчи способны к существенным перелетам, объедая растительность на своем пути.

Но как уберечь свой урожай от такого вредителя? Лучшая защита превентивная. Пока саранча еще на стадии личинки, то есть не летает, нужно проводить мониторинг численности. При обнаружении очагов численности можно эффективно бороться с помощью различных препаратов, в первую очередь биологические методы: препараты на основе энтомопатогенных грибов (например Metarhizium acridum).

Фото от энтомолога Парка — Евгения Халаима.

По словам специалиста, не стоит использовать токсичные химические препараты, ведь от них страдают не только вредители, но и полезные насекомые и птицы, которые этой саранчой активно питаются, снижая ее численность.

Нельзя также игнорировать тот факт, что прямокрылые насекомые, в том числе и саранча, являются важным звеном в цепи питания.

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