Нашестя жуків. Комахи пошкодили сотні тисяч книг найстарішої бібліотеки Угорщини

Реставратори намагаються врятувати десятки тисяч старовинних книг від нашестя жуків у найстарішій бібліотеці Угорщини – Паннонхалмьскому архіабатстві. Там вважають, що поява комах зумовлена змінами клімату.
Головні тези:
- Бібліотека Угорщини постраждала від нашестя жуків, які пошкодили сотні тисяч книг.
- Реставратори складають книги у спеціальні ящики та обробляють азотом для знищення шкідників.
- Зміни клімату сприяють появі комах, що загрожує старовинним колекціям бібліотек.
Жуки пошкодили сотні тисяч книг найстарішої бібліотеки Угорщини
Для порятунку книжок працівники бібліотеки складають їх у ящики, які потім помістять у герметично закриті пластикові мішки та видалять з них увесь кисень приблизно на півтора місяця. Реставратори сподіваються, що цього часу буде достатньо для того, щоб жуки загинули від чистого азоту.
Комах виявили в частині бібліотеки, де зберігається близько чверті з 400 000 томів абатства. Вперше їх помітили під час планового прибирання бібліотеки. На корінцях деяких книг були дірки, а всередині — цілі нори прогризені жуками.
Це запущена форма зараження комахами, яку було виявлено в кількох частинах бібліотеки, тому вся колекція класифікується як заражена і має бути оброблена одночасно, — сказала Жофія Едіт Хайду, головна реставраторка проєкту. Вона зазначила, що їхні працівники вперше стикаються з таким ступенем зараження.
Аптечний або хлібний жук, часто зустрічається серед сухих продуктів: зерно, борошно та спеції. Фахівці вважають, що у бібліотеку їх заманили желатин та клей виготовлений на основі крохмалю, який використовують для книжок.
Реставратори переконані, що жуки з’явилися через зміни клімату, оскільки в Угорщини швидко зростає середня температура.
Абатство у Паннонхалмі заснували в 996 році, за чотири роки до створення Угорського королівства. У бібліотеці зберігають найстарішу колекцію книг країни, а також багато найдавніших і найважливіших письмових пам'яток. Пам’ятка є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Протягом понад 1000 років абатство було одним із найвизначніших релігійних та культурних місць Угорщини та всієї Центральної Європи. Будівля пережила вторгнення Османської імперії та окупацію Угорщини у 16 столітті.
Серед найвидатніших творів бібліотеки — 19 кодексів, зокрема повна Біблія XIII століття. Тут також зберігається кілька сотень рукописів, що передували винаходу друкарського верстата в середині XV століття, та десятки тисяч книг XVI століття.
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