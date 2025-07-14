Нашестя жуків. Комахи пошкодили сотні тисяч книг найстарішої бібліотеки Угорщини

Реставратори намагаються врятувати десятки тисяч старовинних книг від нашестя жуків у найстарішій бібліотеці Угорщини – Паннонхалмьскому архіабатстві. Там вважають, що поява комах зумовлена змінами клімату.

Жуки пошкодили сотні тисяч книг найстарішої бібліотеки Угорщини

Для порятунку книжок працівники бібліотеки складають їх у ящики, які потім помістять у герметично закриті пластикові мішки та видалять з них увесь кисень приблизно на півтора місяця. Реставратори сподіваються, що цього часу буде достатньо для того, щоб жуки загинули від чистого азоту.

Після такої процедури усі книжки оглянуть та пропилососять. Пошкоджені книги шкідниками — реставруватимуть. Поширити

Комах виявили в частині бібліотеки, де зберігається близько чверті з 400 000 томів абатства. Вперше їх помітили під час планового прибирання бібліотеки. На корінцях деяких книг були дірки, а всередині — цілі нори прогризені жуками.

Це запущена форма зараження комахами, яку було виявлено в кількох частинах бібліотеки, тому вся колекція класифікується як заражена і має бути оброблена одночасно, — сказала Жофія Едіт Хайду, головна реставраторка проєкту. Вона зазначила, що їхні працівники вперше стикаються з таким ступенем зараження.

Аптечний або хлібний жук, часто зустрічається серед сухих продуктів: зерно, борошно та спеції. Фахівці вважають, що у бібліотеку їх заманили желатин та клей виготовлений на основі крохмалю, який використовують для книжок.

Реставратори переконані, що жуки з’явилися через зміни клімату, оскільки в Угорщини швидко зростає середня температура.

Вищі температури сприяють життю кома. Досі ми здебільшого мали справу з пошкодженням від плісняви як у сховищах, так і у відкритих колекціях. Але тепер я думаю, що через глобальне потепління з’являтиметься все більше і більше заражень комахами, — сказала Хайду. Поширити

Паннонхалмьске архіабатство

Абатство у Паннонхалмі заснували в 996 році, за чотири роки до створення Угорського королівства. У бібліотеці зберігають найстарішу колекцію книг країни, а також багато найдавніших і найважливіших письмових пам'яток. Пам’ятка є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Протягом понад 1000 років абатство було одним із найвизначніших релігійних та культурних місць Угорщини та всієї Центральної Європи. Будівля пережила вторгнення Османської імперії та окупацію Угорщини у 16 столітті.

Серед найвидатніших творів бібліотеки — 19 кодексів, зокрема повна Біблія XIII століття. Тут також зберігається кілька сотень рукописів, що передували винаходу друкарського верстата в середині XV століття, та десятки тисяч книг XVI століття.