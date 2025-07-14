Нашествие жуков. Насекомые повредили сотни тысяч книг старейшей библиотеки Венгрии

Реставраторы пытаются спасти десятки тысяч старинных книг от нашествия жуков в старейшей библиотеке Венгрии – Паннонхалмском архиабатстве. Там полагают, что появление насекомых обусловлено изменениями климата.

Жуки повредили сотни тысяч книг старейшей библиотеки Венгрии

Для спасения книг работники библиотеки складывают в ящики, которые затем поместят в герметично закрытые пластиковые мешки и удалят из них весь кислород примерно на полтора месяца. Реставраторы надеются, что этого времени будет достаточно, чтобы жуки погибли от чистого азота.

После такой процедуры все книги осмотрят и пропылесосят. Поврежденные книги вредителями будут реставрировать. Поделиться

Насекомых обнаружили в части библиотеки, где хранится около четверти из 400 000 томов аббатства. Впервые они были замечены во время плановой уборки библиотеки. На корешках некоторых книг были дыры, а внутри — целые норы прогрызены жуками.

Это запущенная форма заражения насекомыми, обнаруженная в нескольких частях библиотеки, поэтому вся коллекция классифицируется как зараженная и должна быть обработана одновременно, — сказала Жофия Эдит Хайду, главный реставратор проекта. Она отметила, что их работники впервые сталкиваются с такой степенью заражения.

Аптечный или хлебный жук часто встречается среди сухих продуктов: зерно, мука и специи. Специалисты считают, что в библиотеку их заманили желатин и клей, изготовленный на основе крахмала, который используют для книг.

Реставраторы убеждены, что жуки появились из-за изменения климата, поскольку в Венгрии быстро растет средняя температура.

Более высокие температуры способствуют жизни кома. До сих пор мы в большинстве своем имели дело с повреждением от плесени как в хранилищах, так и в открытых коллекциях. Но теперь я думаю, что из-за глобального потепления появляется все больше и больше заражений насекомыми, — сказала Хайду. Поделиться

Паннонхалмское архиабатство

Аббатство в Паннонхалме было основано в 996 году, за четыре года до создания Венгерского королевства. В библиотеке хранятся старейшая коллекция книг страны, а также много древнейших и важнейших письменных памятников. Достопримечательность является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении более 1000 лет аббатство было одним из величайших религиозных и культурных мест Венгрии и всей Центральной Европы. Здание пережило вторжение Османской империи и оккупацию Венгрии в 16 веке.

Среди величайших произведений библиотеки — 19 кодексов, в том числе полная Библия XIII века. Здесь также хранится несколько сотен рукописей, предшествовавших изобретению печатного станка в середине XV века, и десятки тысяч книг XVI века.