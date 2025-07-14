Нашествие жуков. Насекомые повредили сотни тысяч книг старейшей библиотеки Венгрии
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Нашествие жуков. Насекомые повредили сотни тысяч книг старейшей библиотеки Венгрии

книги
Читати українською
Источник:  CNN

Реставраторы пытаются спасти десятки тысяч старинных книг от нашествия жуков в старейшей библиотеке Венгрии – Паннонхалмском архиабатстве. Там полагают, что появление насекомых обусловлено изменениями климата.

Главные тезисы

  • Насекомые нанесли ущерб старинной библиотеке Венгрии, повредив сотни тысяч книг.
  • Реставраторы складывают книги в специальные ящики и обрабатывают азотом для уничтожения вредителей.
  • Изменения климата способствуют появлению жуков в библиотеке, что является угрозой для старинных коллекций.

Жуки повредили сотни тысяч книг старейшей библиотеки Венгрии

Для спасения книг работники библиотеки складывают в ящики, которые затем поместят в герметично закрытые пластиковые мешки и удалят из них весь кислород примерно на полтора месяца. Реставраторы надеются, что этого времени будет достаточно, чтобы жуки погибли от чистого азота.

После такой процедуры все книги осмотрят и пропылесосят. Поврежденные книги вредителями будут реставрировать.

Насекомых обнаружили в части библиотеки, где хранится около четверти из 400 000 томов аббатства. Впервые они были замечены во время плановой уборки библиотеки. На корешках некоторых книг были дыры, а внутри — целые норы прогрызены жуками.

Это запущенная форма заражения насекомыми, обнаруженная в нескольких частях библиотеки, поэтому вся коллекция классифицируется как зараженная и должна быть обработана одновременно, — сказала Жофия Эдит Хайду, главный реставратор проекта. Она отметила, что их работники впервые сталкиваются с такой степенью заражения.

Аптечный или хлебный жук часто встречается среди сухих продуктов: зерно, мука и специи. Специалисты считают, что в библиотеку их заманили желатин и клей, изготовленный на основе крахмала, который используют для книг.

Реставраторы убеждены, что жуки появились из-за изменения климата, поскольку в Венгрии быстро растет средняя температура.

Более высокие температуры способствуют жизни кома. До сих пор мы в большинстве своем имели дело с повреждением от плесени как в хранилищах, так и в открытых коллекциях. Но теперь я думаю, что из-за глобального потепления появляется все больше и больше заражений насекомыми, — сказала Хайду.

Паннонхалмское архиабатство

Аббатство в Паннонхалме было основано в 996 году, за четыре года до создания Венгерского королевства. В библиотеке хранятся старейшая коллекция книг страны, а также много древнейших и важнейших письменных памятников. Достопримечательность является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении более 1000 лет аббатство было одним из величайших религиозных и культурных мест Венгрии и всей Центральной Европы. Здание пережило вторжение Османской империи и оккупацию Венгрии в 16 веке.

Среди величайших произведений библиотеки — 19 кодексов, в том числе полная Библия XIII века. Здесь также хранится несколько сотен рукописей, предшествовавших изобретению печатного станка в середине XV века, и десятки тысяч книг XVI века.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Книга Сергея Жадана попала в престижный список The New York Times
Сергей Жадан
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Книга года BBC-2024 — объявлены краткие списки украинских номинантов
Книга года BBC
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Премия "Книга года BBC 2024" назвала победителей — кто это
Книга

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?