Настя Каменських і Потап оголосили про розрив

Одна з найвідоміших пар українського шоубізу Потап і Настя Каменських (NK) публічно підтвердили, що більше не разом. Однак їхніх фанатів обурив не стільки факт розриву, як те, що заяву оприлюднили російською мовою.
Головні тези:
- Зірки наголоси, що жодних подробиць та причин свого рішення розкривати не будуть.
- Більшість фанатів експари ця звістка не надто здивувала.
Настя Каменських і Потап завершили свої стосунки
Чутки про розрив зіркової пари ширилися уже багато років, однак артисти постійно їх спростовували.
Лише зараз, 1 травня, Настя Каменських і Потап підтвердили, що їхня романтична історія добігла свого завершення, однак коли саме це сталося — не уточнили.
Окрім того, зірки закликали фантаів з розумінням і повагою поставитися до їхнього рішення.
Як фанати відреагували на розрив Насті Каменських і Потапа:
Це ж уже було;
А чому не українською мовою?!;
Друзі, щастя вам!;
Так працює карма!;
Шкода…;
Як жити далі з цією інформацію?;
