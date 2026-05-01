Настя Каменських і Потап оголосили про розрив
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Джерело:  online.ua

Одна з найвідоміших пар українського шоубізу Потап і Настя Каменських (NK) публічно підтвердили, що більше не разом. Однак їхніх фанатів обурив не стільки факт розриву, як те, що заяву оприлюднили російською мовою.

Головні тези:

  • Зірки наголоси, що жодних подробиць та причин свого рішення розкривати не будуть.
  • Більшість фанатів експари ця звістка не надто здивувала.

Чутки про розрив зіркової пари ширилися уже багато років, однак артисти постійно їх спростовували.

Лише зараз, 1 травня, Настя Каменських і Потап підтвердили, що їхня романтична історія добігла свого завершення, однак коли саме це сталося — не уточнили.

Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все добігає кінця. "Як не крути, але ми не пара". Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом усіх цих років, — йдеться в заяві.

Окрім того, зірки закликали фантаів з розумінням і повагою поставитися до їхнього рішення.

Коментарів не буде, — наголосили Настя Каменських і Потап.

Як фанати відреагували на розрив Насті Каменських і Потапа:

  • Це ж уже було;

  • А чому не українською мовою?!;

  • Друзі, щастя вам!;

  • Так працює карма!;

  • Шкода…;

  • Як жити далі з цією інформацію?;

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?