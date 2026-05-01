Настя Каменських і Потап оголосили про розрив

Одна з найвідоміших пар українського шоубізу Потап і Настя Каменських (NK) публічно підтвердили, що більше не разом. Однак їхніх фанатів обурив не стільки факт розриву, як те, що заяву оприлюднили російською мовою.

Настя Каменських і Потап завершили свої стосунки

Чутки про розрив зіркової пари ширилися уже багато років, однак артисти постійно їх спростовували.

Лише зараз, 1 травня, Настя Каменських і Потап підтвердили, що їхня романтична історія добігла свого завершення, однак коли саме це сталося — не уточнили.

Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все добігає кінця. "Як не крути, але ми не пара". Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом усіх цих років, — йдеться в заяві.

Окрім того, зірки закликали фантаів з розумінням і повагою поставитися до їхнього рішення.

Коментарів не буде, — наголосили Настя Каменських і Потап.

