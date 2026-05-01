Настя Каменских и Потап объявили о разрыве

Одна из самых известных пар украинского шоубиза Потап и Настя Каменских (NK) публично подтвердили, что больше не вместе. Однако их фанатов возмутил не столько факт разрыва, сколько то, что заявление было обнародовано на русском языке.

Слухи о разрыве звездной пары ширились уже много лет, однако артисты постоянно их опровергали.

Только сейчас, 1 мая, Настя Каменских и Потап подтвердили, что их романтическая история пришла к завершению, однако когда именно это произошло — не уточнили.

Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все подходит к концу. "Как ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет, — сказано в заявлении.

Кроме того, звезды призвали фанатов с пониманием и уважением отнестись к их решению.

Комментариев не будет, — подчеркнули Настя Каменских и Потап.

