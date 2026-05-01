Настя Каменских и Потап объявили о разрыве

Одна из самых известных пар украинского шоубиза Потап и Настя Каменских (NK) публично подтвердили, что больше не вместе. Однако их фанатов возмутил не столько факт разрыва, сколько то, что заявление было обнародовано на русском языке.
Главные тезисы
- Звезды подчеркнули, что никаких подробностей и причин своего решения раскрывать не будут.
- Большинство фанатов экс-пары это известие не сильно удивило.
Настя Каменских и Потап завершили свои отношения
Слухи о разрыве звездной пары ширились уже много лет, однако артисты постоянно их опровергали.
Только сейчас, 1 мая, Настя Каменских и Потап подтвердили, что их романтическая история пришла к завершению, однако когда именно это произошло — не уточнили.
Кроме того, звезды призвали фанатов с пониманием и уважением отнестись к их решению.
Как фанаты отреагировали на разрыв Насти Каменских и Потапа:
Это уже было;
А почему не на украинском языке?!;
Друзья, счастье вам!;
Так работает карма!;
Жаль…;
Как жить дальше с этой информацией?;
