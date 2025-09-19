"Враг Украины". Фагот возмутился после заявления Насти Каменских

Известный украинский певец и фронтмен группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта не скрывает своего возмущения после скандального заявления артистки Насти Каменских. Он признался, что считает свою коллегу врагом Украины.

Фагот раскритиковал позицию Каменских

Не так давно в украинском шоубизнесе вспыхнул громкий скандал вокруг певицы.

Настя Каменских на концерте в США спела свои русскоязычные хиты и оконфузилась скандальным заявлением о языке.

Она начала утверждать, что существует только язык любви, а между украинским и русским языками, мол, разницы нет.

Олег выразил свое отношение к произошедшему:

Если для нее язык любви — это язык палачей, убийц и насильников, то хорошо. Значит, она проявляет себя как нарочитый представитель врага. Она — враг Украины. Олег "Фагот" Михайлюта Фронтмен группы "ТНМК"

Стоит отметить, что после скандального заявления Настя Каменских потеряла доверие многих своих слушателей в Украине.

Кроме того, с артисткой разорвал контракт известный ювелирный бренд.