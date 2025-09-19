"Враг Украины". Фагот возмутился после заявления Насти Каменских

Известный украинский певец и фронтмен группы "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта не скрывает своего возмущения после скандального заявления артистки Насти Каменских. Он признался, что считает свою коллегу врагом Украины.
- Настя Каменских попала под шквал критики многих своих слушателей в Украине.
- Артистка также потеряла контракт с компанией "Золотой Век".
Фагот раскритиковал позицию Каменских
Не так давно в украинском шоубизнесе вспыхнул громкий скандал вокруг певицы.
Настя Каменских на концерте в США спела свои русскоязычные хиты и оконфузилась скандальным заявлением о языке.
Она начала утверждать, что существует только язык любви, а между украинским и русским языками, мол, разницы нет.
Олег выразил свое отношение к произошедшему:
Стоит отметить, что после скандального заявления Настя Каменских потеряла доверие многих своих слушателей в Украине.
Кроме того, с артисткой разорвал контракт известный ювелирный бренд.
Настя Каменских долгое время была послом "Золотого Века" — с 2021 года, однако компания решила досрочно завершить рекламную кампанию с ней, опираясь на собственные ценности и принципы.
