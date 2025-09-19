"Ворог України". Фагот обурився після заяви Насті Каменських
"Ворог України". Фагот обурився після заяви Насті Каменських

Фагот розкритикував позицію Каменських
Відомий український співак та фронтмен гурту "ТНМК" Олег "Фагот" Михайлюта не приховує свого обурення після скандальної заяви артистки Насті Каменських. Він зізнався, що вважає свою колегу ворогом України.

  • Настя Каменських потрапила під шквал критики з боку багатьох своїх слухачів в Україні.
  • Артистка також втратила можливість бути амбасадоркою "Золотого Віку".

Не так давно в українському шоубізнесі спалахнув гучний скандал навколо співачки.

Настя Каменський на концерті в США заспівала свої російськомовні хіти та осоромилася скандальною заявою про мову.

Вона почала стверджувати, що існує лише мова любові, а між українською та російською мовами, мовляв, різниці немає.

Олег висловив своє ставлення до того, що сталося:

Якщо для неї мова любові — це мова катів, вбивць і ґвалтівників, то добре. Значить, вона проявляє себе як нарочитий представник ворога. Вона — ворог України.

Варто також зазначити, що після скандальної заяви Настя Каменських втратила довіру багатьох свої слухачів в Україні.

Окрім того, з артисткою розірвав контракт відомий ювелірний бренд.

Настя Каменських тривалий час була амбасадоркою "Золотого Віку" — з 2021 року, однак компанія вирішила достроково завершити рекламну кампанію з нею, опираючись на власні цінності та принципи.

