Певец POSITIFF отреагировал на новый скандал вокруг Насти Каменских — видео

Новый трек известной украинской певицы Насти Каменских (NK), который получил название Moloko, стал поводом для дискуссий среди ее поклонников. Свое мнение на этот счет также высказал артист POSITIFF (Алексей Завгородний).

POSITIFF не поддерживает то, что делает Каменских

Певец откровенно признался, как он относится к желанию Насти Каменских покорить мировой шоу-бизнес.

Как известно, прямо сейчас исполнительница продолжает активно работать над испаноязычным альбомом и часто появляется на зарубежных премиях.

По убеждению Алексея Завгороднего, попытка его бывшей подруги продвигать творчество вне Украины не является правильным решением.

Могу сказать только от себя. И это даже не критика. Не думаю, что это правильно. Я не считаю, что это сейчас актуально, как она это делает. Но это исключительно мое мнение, – поделился своим мнением POSITIFF. Поделиться

Певец отметил, что всем украинским артистам крайне важно оставаться в Украине, чтобы фанаты чувствовали их поддержку и преданность.

Я думаю, что самая главная миссия украинских артистов сейчас – это быть здесь и работать для своей аудитории, – отмечает Алексей Завгородний. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что POSITIFF и Настя Каменских довольно долго были близкими друзьями, однако ситуация резко изменилась, когда певец расстался со своей женой – лучшей подругой NK.

Как украинцы реагируют на новый трек Насти Каменских "Moloko"

Многие фанаты не скрывают, что последняя композиция певицы вызвала у них возмущение. Однако есть и положительные реакции от поклонников:

Набор слов и молоко;

Это кабзда, такой рекламы молока я еще не видела;

Почему-то клипы Карди Би не критикуют, а тут – прямой ужас – какие-то у вас двойные стандарты;

Уже не поет, что она – Украина;

Это выглядит очень странно;

Что за кошмар?

Очень ты съехала вниз, Настя;

Фото: скриншот

Всем очень не нравится, но все смотрят;

Мне кажется, что Настя просто хочет покорить таким образом иностранный рынок.