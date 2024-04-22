Співак POSITIFF відреагував на новий скандал навколо Насті Каменських — відео

Новий трек відомої української співачки Насті Каменських (NK), який отримав назву “Moloko”, став приводом для дискусій серед її прихильників. Свою думку з цього приводу також висловив артист POSITIFF (Олексій Завгородній).
POSITIFF не підтримує те, що робить Каменських
Співак відверто зізнається, як він ставиться до бажання Насті Каменських підкорити світовий шоу-бізнес.
Як відомо, просто зараз виконавиця продовжує активно працювати над іспаномовним альбомом та часто з'являється на закордонних преміях.
На переконання Олексія Завгороднього, намагання його колишньої подруги просувати творчість поза межами України не є правильним рішенням.
Співак також наголосив, що усім українським артистам вкрай важливо залишатися в Україні, щоб фанати відчували їхню підтримку та відданість.
Варто звернути увагу на те, що POSITIFF та Настя Каменських доволі довго були близькими друзами, однак ситуація різко змінилася, коли співак розлучився зі своєю дружиною — найкращою подругою — NK.
Як українці реагують на новий трек Насті Каменських “Moloko”
Чимало фанатів не приховують, що остання композиція співачки викликала у них обурення. Проте також є й позитивні реакції від шанувальників:
Набір слів і молоко;
Це кабзда, такої реклами молока я ще не бачила;
Чомусь кліпи Карді Бі не критикують, а тут — прям жах — якісь у вас подвійні стандарти;
Вже не співає, що вона — Україна;
Це все виглядає дуже дивно;
Що за кошмар?
Дуже ти з’їхала вниз, Настя;
Всім дуже не подобається, але всі дивляться;
Мені здається, що Настя просто хоче підкорити таким чином іноземний ринок.
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