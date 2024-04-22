Співак POSITIFF відреагував на новий скандал навколо Насті Каменських — відео

Новий трек відомої української співачки Насті Каменських (NK), який отримав назву “Moloko”, став приводом для дискусій серед її прихильників. Свою думку з цього приводу також висловив артист POSITIFF (Олексій Завгородній).

POSITIFF не підтримує те, що робить Каменських

Співак відверто зізнається, як він ставиться до бажання Насті Каменських підкорити світовий шоу-бізнес.

Як відомо, просто зараз виконавиця продовжує активно працювати над іспаномовним альбомом та часто з'являється на закордонних преміях.

На переконання Олексія Завгороднього, намагання його колишньої подруги просувати творчість поза межами України не є правильним рішенням.

Можу сказати тільки особисто. І це навіть не критика. Не думаю, що це правильно. Я не вважаю, що це зараз на часі, як вона це робить. Але це виключно моя думка, — поділився своєю думкою POSITIFF. Поширити

Співак також наголосив, що усім українським артистам вкрай важливо залишатися в Україні, щоб фанати відчували їхню підтримку та відданість.

Я думаю, що найголовніша місія зараз українських артистів — це бути тут і працювати для своєї аудиторії, — зазначає Олексій Завгородній. Поширити

Варто звернути увагу на те, що POSITIFF та Настя Каменських доволі довго були близькими друзами, однак ситуація різко змінилася, коли співак розлучився зі своєю дружиною — найкращою подругою — NK.

Як українці реагують на новий трек Насті Каменських “Moloko”

Чимало фанатів не приховують, що остання композиція співачки викликала у них обурення. Проте також є й позитивні реакції від шанувальників:

Набір слів і молоко;

Це кабзда, такої реклами молока я ще не бачила;

Чомусь кліпи Карді Бі не критикують, а тут — прям жах — якісь у вас подвійні стандарти;

Вже не співає, що вона — Україна;

Це все виглядає дуже дивно;

Що за кошмар?

Дуже ти з’їхала вниз, Настя;

Фото: скриншот

Всім дуже не подобається, але всі дивляться;

Мені здається, що Настя просто хоче підкорити таким чином іноземний ринок.