Наступна магнітна буря може стати найпотужнішою в історії
Наближається нова сонячна супербуря
Джерело:  online.ua

Іноземні науковці б'ють на сполох через те, що рівень вуглекислого газу у верхніх шарах атмосфери Землі продовжує зростати. За їхніми словами, ця зміна суттєво вплине на динаміку геомагнітних бур, а також технологічну інфраструктуру Землі.

Головні тези:

  • Для супутникової галузі це особливо важливе питання.
  • Саме вона може найбільше постраждати внаслідок найпотужнішої магнітної бурі.

Наближається нова сонячна супербуря

Новий потенційний виклик для нашої планети вирішили вивчити науковці Національного центру атмосферних досліджень Національного наукового фонду США (NSF NCAR).

Саме вони оцінили можливі зміни в атмосферній динаміці та їхні найімовірніші наслідки, зокрема для супутників, що перебувають на орбіті Землі, повідомляє The Daily Galaxy.

У міру того як людство дедалі більше покладається на супутникові технології, розуміння того, як змінюватимуться геомагнітні бурі в умовах мінливої атмосфери, стає критично важливим для підготовки до майбутніх викликів.

У межах нового масштабного дослідження іноземні науковці дійшли висновку, що більш розріджена і холодна верхня атмосфера може спровокувати різкіші стрибки щільності під час геомагнітних бур.

Саме цей процес здатен збільшити опір руху супутників і порушити роботу життєво важливих сервісів, таких як GPS, системи зв'язку та національної безпеки.

