Следующая магнитная супербуря может стать самой мощной в истории

Иностранные ученые бьют тревогу из-за того, что уровень углекислого газа в верхних слоях атмосферы Земли продолжает расти. По их словам, это изменение существенно повлияет на динамику геомагнитных бурь, а также технологическую инфраструктуру Земли.

Приближается новая солнечная супербуря

Новый потенциальный вызов нашей планете решили изучить ученые Национального центра атмосферных исследований Национального научного фонда США (NSF NCAR).

Именно они оценили возможные изменения в атмосферной динамике и их наиболее вероятные последствия, в частности для спутников, находящихся на орбите Земли, сообщает The Daily Galaxy.

По мере того как человечество все больше полагается на спутниковые технологии, понимание того, как будут меняться геомагнитные бури в условиях меняющейся атмосферы, становится критически важным для подготовки к будущим вызовам. Поделиться

В рамках нового масштабного исследования иностранные ученые пришли к выводу, что более разреженная и холодная верхняя атмосфера может спровоцировать более резкие скачки плотности во время геомагнитных бурь.