Следующая магнитная супербуря может стать самой мощной в истории
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Следующая магнитная супербуря может стать самой мощной в истории

Приближается новая солнечная супербуря
Читати українською
Источник:  online.ua

Иностранные ученые бьют тревогу из-за того, что уровень углекислого газа в верхних слоях атмосферы Земли продолжает расти. По их словам, это изменение существенно повлияет на динамику геомагнитных бурь, а также технологическую инфраструктуру Земли.

Главные тезисы

  • Для спутниковой отрасли это особенно важный вопрос.
  • Именно она может больше всего пострадать в результате мощнейшей магнитной бури.

Приближается новая солнечная супербуря

Новый потенциальный вызов нашей планете решили изучить ученые Национального центра атмосферных исследований Национального научного фонда США (NSF NCAR).

Именно они оценили возможные изменения в атмосферной динамике и их наиболее вероятные последствия, в частности для спутников, находящихся на орбите Земли, сообщает The Daily Galaxy.

По мере того как человечество все больше полагается на спутниковые технологии, понимание того, как будут меняться геомагнитные бури в условиях меняющейся атмосферы, становится критически важным для подготовки к будущим вызовам.

В рамках нового масштабного исследования иностранные ученые пришли к выводу, что более разреженная и холодная верхняя атмосфера может спровоцировать более резкие скачки плотности во время геомагнитных бурь.

Именно этот процесс способен увеличить сопротивление движению спутников и нарушить работу жизненно важных сервисов, таких как GPS, системы связи и национальной безопасности.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Китай создает в космосе суперкомпьютер
СМИ узнали о планах Китая
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Как сделать селфи в космосе — экс-инженер NASA придумал простой способ
Селфи в космосе – вполне достижимая мечта
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе скрытую материю
Что еще удалось узнать о темной материи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?