Следующая магнитная супербуря может стать самой мощной в истории

Иностранные ученые бьют тревогу из-за того, что уровень углекислого газа в верхних слоях атмосферы Земли продолжает расти. По их словам, это изменение существенно повлияет на динамику геомагнитных бурь, а также технологическую инфраструктуру Земли.
Главные тезисы
- Для спутниковой отрасли это особенно важный вопрос.
- Именно она может больше всего пострадать в результате мощнейшей магнитной бури.
Приближается новая солнечная супербуря
Новый потенциальный вызов нашей планете решили изучить ученые Национального центра атмосферных исследований Национального научного фонда США (NSF NCAR).
Именно они оценили возможные изменения в атмосферной динамике и их наиболее вероятные последствия, в частности для спутников, находящихся на орбите Земли, сообщает The Daily Galaxy.
В рамках нового масштабного исследования иностранные ученые пришли к выводу, что более разреженная и холодная верхняя атмосфера может спровоцировать более резкие скачки плотности во время геомагнитных бурь.
Именно этот процесс способен увеличить сопротивление движению спутников и нарушить работу жизненно важных сервисов, таких как GPS, системы связи и национальной безопасности.
