Наступні місяці будуть критичними для України — Білий дім

Адміністрація США вважає, що бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту, тому Конгрес повинен прискорити рішення щодо продовження підтримки.

Білий дім вважає критичною ситуацію в Україні

З заявою з приводу важкої ситуації в Україні виступив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Наступні кілька місяців будуть критичними для України, – сказав представник адміністрації США. Поширити

Він наголосив, що росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками й ракетами. Тож українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Водночас РФ продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

У цьому контексті Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент Байден чітко заявив, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів, – наголосив представник адміністрації США. Поширити

Джонсон звинувачує Білий дім у порушенні обіцянок щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників зазначив, що республіканці нібито щодня намагаються чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, вимагаючи чіткого плану по Україні.

Ми повинні знати стратегію, фінальну точку, як Україні виходити з цьгоо конфлікту. Чому Білий дім не надав критично важливих систем озброєнь, які були запитувані та необхідні для відштовхування Росії? - питається Джонсон. Поширити

Він згадав, що перед Різдвом у грудні минулого року зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, який заявив, що Україна досі не отримала від США систем озброєнь, на які був сформований запит.