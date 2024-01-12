США призупинили допомогу Україні — Білий дім

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що допомога Україні від Сполучених Штатів Америки призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування.

Україна наразі не отримуватиме допомогу від США

Як заявив Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі, Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей. Мова йде про пакет допомоги у 250 мільйонів доларів, оголошений 27 грудня 2023 року.

Допомога, яку ми надаємо Україні, зараз припинилася. А атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І про це говорили на початку цього тижня, що вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи, — сказав Кірбі. Поширити

На початку січня 2024 року речник держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022 та 2023 років, адже бачать свою мету в іншому.

Він уточнив, що метою є допомогти Україні стати на ноги та побудувати військово-промислову базу, аби український уряд сам міг фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.