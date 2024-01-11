США висунуть вимогу Зеленському щодо ведення війни з Росією — Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, адміністрація президента США Джо Байдена хоче, щоб Україна вдосконалила свій план ведення війни проти РФ.

Що команда Байдена планує обговорити з Зеленським

Журналісти дізналися про те, що питання плану ведення війни з Росією представники Білого дому хочуть обговорити з Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі уже наступного тижня.

Інсайдери видання стверджують, що представляти офіційний Вашингтон цього разу буде радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Американські посадовці наполягатимуть на цьому найближчими тижнями, щоб обговорити непублічні питання. Поширити

За словами анонімних джерел, США хочуть почути про чіткий план України, який буде узгоджений між Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Окрім того, Bloomberg отримало інформацію про те, що командування української армії уже розробляє плани на 2024 рік. Що важливо розуміти, розглядається повний спектр варіантів.

Станом на сьогодні Білий дім хоче зрозуміти, як найкраще спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році.

Союзники Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії для захисту нинішніх позицій і подальшого прориву через російські лінії має вирішальне значення. Поширити

Що відомо про таємну зустріч влади України, G7 і країн Глобального Півдня

Як повідомляло раніше Bloomberg, ще у грудні між Україною, її партнерами з “Великої сімки” та невеликою групою країн Глобального Півдня відбулася раніше неанонсована зустріч.

У такий спосіб команда Володимира Зеленського мала намір заручитися підтримкою свого мирного плану.