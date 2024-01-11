США выдвинут требование Зеленскому касательно ведения войны с РФ — Bloomberg

Что команда Байдена планирует обсудить с Зеленским

Журналисты узнали о том, что вопрос о плане ведения войны с Россией представители Белого дома хотят обсудить с Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе уже на следующей неделе.

Инсайдеры издания утверждают, что представлять официальный Вашингтон в этот раз будет советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Американские чиновники будут настаивать на этом в ближайшие недели, чтобы обсудить непубличные вопросы. Поделиться

По словам анонимных источников, США хотят услышать о четком плане Украины, который будет согласован между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Кроме того, Bloomberg получило информацию о том, что командование украинской армии уже разрабатывает планы на 2024 год. Что важно понимать, рассматривается полный спектр вариантов.

По состоянию на сегодняшний день Белый дом хочет понять, как лучше направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в следующем году.

Союзники Киева говорят, что разработка четкой военной стратегии для защиты нынешних позиций и дальнейшего прорыва через российские линии имеет решающее значение. Поделиться

Что известно о тайной встрече властей Украины, G7 и стран Глобального Юга

Как сообщало ранее Bloomberg, еще в декабре между Украиной, ее партнерами из “Большой семерки” и небольшой группой стран Глобального Юга состоялась ранее неанонсированная встреча.

Таким образом команда Владимира Зеленского планировала заручиться поддержкой своего мирного плана.