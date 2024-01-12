США приостановили помощь Украине — Белый дом

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что помощь Украине от Соединенных Штатов Америки приостановлена для одобрения Конгрессом нового финансирования.

Украина пока не будет получать помощь от США

Как заявил Джон Кирби во время брифинга в Белом доме, Штаты предоставили последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег. Речь идет о пакете помощи в 250 миллионов долларов, объявленном 27 декабря 2023 года.

Помощь, которую мы оказываем Украине, сейчас прекратилась. А атаки, которые совершают россияне, только усиливаются. И об этом говорили в начале этой недели, что они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы, сказал Кирби. Поделиться

В начале января 2024 года представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022 и 2023 годов, ведь видят свою цель в другом.

Он уточнил, что целью помочь Украине стать на ноги и построить военно-промышленную базу, чтобы украинское правительство само могло финансировать, производить и закупать вооружение.

Что известно о помощи от США для Украины

18 октября стало известно, что Байден планирует передать Конгрессу пакет военной помощи Израилю и Украине, а также странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань на 106 миллиардов долларов.

Комплексный пакет призван привлечь широкую двухпартийную поддержку Израиля после нападения ХАМАСа 7 октября, а также облегчить передачу военной помощи Украине.

Однако новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новую военную помощь для Украины и Израиля следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее.

2 ноября спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что США объединят помощь Украине и защиту границы с Мексикой.

Позже Палата представителей США одобрила помощь Израилю на 14,3 млрд долларов без упоминания Украины. Однако, как стало известно ранее, президент США Джо Байден наложит вето на бюджетный законопроект относительно помощи Израилю, в котором не будет средств для Украины.

7 ноября демократы в Сенате Соединенных Штатов заблокировали законопроект республиканцев о помощи Израилю отдельно от Украины, за который проголосовала Палата представителей.

Сенат США 15 ноября (16 ноября по Киеву) принял закон о временном финансировании и направил законопроект президенту Джо Байдену на подпись. Законопроект приняли 87 голосами "за" и 11 "против". Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства.

6 декабря законопроект о предоставлении помощи не прошел процедурное голосование в Сенате США. Помощь предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 61 миллиарда долларов для Украины.