Следующие месяцы будут критическими для Украины — Белый дом

Администрация США считает, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс должен ускорить решение о продлении поддержки.

Белый дом считает критической ситуацию в Украине

С заявлением по поводу тяжелой ситуации в Украине выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины, – сказал представитель администрации США. Поделиться

Он подчеркнул, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.

В то же время, РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.

В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден ясно заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов, – отметил представитель администрации США. Поделиться

Джонсон обвиняет Белый дом в нарушении обещаний о помощи Украине

Спикер Палаты представителей отметил, что республиканцы якобы каждый день пытаются оказывать давление на администрацию президента Джо Байдена, требуя четкого плана по Украине.

Мы должны знать стратегию, финальную точку, как Украине исходить из этого конфликта. Почему Белый дом не предоставил критически важных систем вооружений, которые были запрошены и необходимы для отталкивания России? – спрашивает Джонсон. Поделиться

Он вспомнил, что перед Рождеством в декабре прошлого года встречался с президентом Владимиром Зеленским, заявившим, что Украина до сих пор не получила от США систем вооружений, на которые был сформирован запрос.