Следующие месяцы будут критическими для Украины — Белый дом

Администрация США считает, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс должен ускорить решение о продлении поддержки.
Белый дом считает критической ситуацию в Украине
С заявлением по поводу тяжелой ситуации в Украине выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Он подчеркнул, что россияне продолжают атаковать Украину беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда их запасы сокращаются.
В то же время, РФ продолжает получать помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе баллистические ракеты. Кроме того, россияне наладили собственное производство дронов и других систем вооружений.
В этом контексте Кирби отметил, что администрация США стремится к победе Украины. Он напомнил, как президент Байден ясно заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.
Джонсон обвиняет Белый дом в нарушении обещаний о помощи Украине
Спикер Палаты представителей отметил, что республиканцы якобы каждый день пытаются оказывать давление на администрацию президента Джо Байдена, требуя четкого плана по Украине.
Он вспомнил, что перед Рождеством в декабре прошлого года встречался с президентом Владимиром Зеленским, заявившим, что Украина до сих пор не получила от США систем вооружений, на которые был сформирован запрос.
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