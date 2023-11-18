Наступний рік може виявитись небезпечним для України — The Economist

Наступний рік може бути важким для України через невизначені успіхи контрнаступу та кризу у питанні військової допомоги від західних партнерів.
З якими ризиками зіткнеться Україна у наступному році
За інформацією журналістів видання, наразі з’являються ознаки того, що розв’язана Росією злочинна війна проти України зайшла у глухий кут.
Автори матеріалу підкреслюють, що протягом зимового періоду ймовірно триватиме активна кампанія із завданнями ударів делекобійною зброєю з обох сторін.
Що може вплинути на ситуацію у війні у наступному році
На думку авторів матеріалу, якщо кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін планує проведення нового наступу в середині наступного року, йому знадобиться оголошення нової більш масштабної мобілізації в Росії.
У матеріалі також зазначається, що західні партнери більше не нададуть Україні такої кількості військової техніки, як навесні цього року.
На думку журналістів видання, ключовим викликом у наступному році, який визначить подальший розвиток подій, буде розширення та реформування навчань українських військових.
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