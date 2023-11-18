Наступний рік може виявитись небезпечним для України — The Economist
Категорія
Україна
Дата публікації

Наступний рік може виявитись небезпечним для України — The Economist

Військові ЗСУ
Джерело:  The Economist

Наступний рік може бути важким для України через невизначені успіхи контрнаступу та кризу у питанні військової допомоги від західних партнерів. 

З якими ризиками зіткнеться Україна у наступному році

За інформацією журналістів видання, наразі з’являються ознаки того, що розв’язана Росією злочинна війна проти України зайшла у глухий кут.

Контрнаступ, що почався в червні, домігся скромних успіхів на флангах Бахмута і на півдні, в Запорізькій області. Поєднання втомлених підрозділів, обмежених боєприпасів та сирої погоди сповільнить наступ взимку, хоча деякі атаки піхоти невеликими підрозділами триватимуть, - йдеться у матеріалі видання.

Автори матеріалу підкреслюють, що протягом зимового періоду ймовірно триватиме активна кампанія із завданнями ударів делекобійною зброєю з обох сторін.

Росія накопичує запаси ракет і, ймовірно, знову нападе на енергосистему України. Україна накопичує безпілотники і буде продовжувати завдавати ударів по окупованому Росією Криму, чому сприятиме невелика доза поставлених Америкою ракет АТАCMS. Вирішальне питання на 2024 рік полягає в тому, яка сторона зможе швидше відновити більш якісні сили. Частково це питання робочої сили. Російська армія не досягла поставлених цілей по набору персоналу, але зібрала достатньо військ, щоб протриматися до кінця літа, - зазначається у матеріалі видання.

Що може вплинути на ситуацію у війні у наступному році

На думку авторів матеріалу, якщо кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін планує проведення нового наступу в середині наступного року, йому знадобиться оголошення нової більш масштабної мобілізації в Росії.

Наприкінці 2022 року Росія наростила оборонне виробництво і може виробити понад 2 млн снарядів протягом 2024 року, а також сотні нових та відремонтованих танків. Північна Корея також посилає величезну кількість снарядів, ще більше посилюючи вогневу міць Росії. Західні уряди вклали кошти пізніше, тому Україна навряд чи матиме перевагу в артилерійських боєприпасах — єдиному найбільш важливому факторі на тактичному рівні — до кінця 2023 або початку 2024 року, - наголошують журналісти видання.

У матеріалі також зазначається, що західні партнери більше не нададуть Україні такої кількості військової техніки, як навесні цього року.

Замість цього основна увага буде зосереджена на допомозі Заходу в ремонті техніки. Ключове рішення для західних урядів полягає в тому, чи відкриють вони знову виробничі лінії з виробництва зброї, яку вони самі більше не експлуатують, або передадуть конфіденційну інтелектуальну власність українським заводам. Прибуття американської бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB) на початку 2024 року поповнить український арсенал ракет великої дальності. Час важливий. Кожна сторона сподівається перехопити ініціативу. Україна хоче зберегти можливість весняного наступу, але їй буде складно зібрати для цього сухопутні сили. Путін також захоче, щоб його армія продовжувала символічні наступи, подібні до тих, які ведуться навколо Авдіївки на сході. Але постійне кидання погано навчених військ у важкі бої послабить російську армію, не зрушивши лінію фронту, - пояснюють автори матеріалу.

На думку журналістів видання, ключовим викликом у наступному році, який визначить подальший розвиток подій, буде розширення та реформування навчань українських військових.

Літній наступ виявив багато проблем. Деякі з них потрібно буде виправити, щоб наступний серйозний наступ був більш успішним. Наприклад, українським батальйонам і бригадам потрібно набагато більше штабних офіцерів, здатних планувати і командувати складними операціями за участю багатьох підрозділів на широкому фронті. Якщо жодна зі сторін не зможе створити значущу наступальну загрозу в 2024 році, у війні, скоріш за все, будуть домінувати фактори, що виходять за рамки поля бою. Чорне море може стати все більш центральним: Росія буде атакувати вантажні судна, а Україна завдасть ударів по російському флоту і об'єктах. Саміт НАТО у Вашингтоні в липні буде розглядатися як перевірка підтримки Заходу. Стратегія Росії проста: продовжувати йти до тих пір, поки партнери України не втомляться. Захід має намір дотримуватися обраного курсу. Оптимістичні чиновники стверджують, що війна прискорює політичне розкладання Росії. Але песимісти попереджають, що Путін може продовжувати в тому ж дусі роками, - зазначається у матеріалі видання.

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