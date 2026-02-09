НАТО готується до початку військової місії в Арктиці — інсайдери

НАТО цього тижня може схвалити військову місію Arctic Sentry в Арктиці, зокрема на Гренландії, щоб посилити свою роль у регіоні та розрядити напруженість між президентом США Дональдом Трампом і європейськими союзниками.
Головні тези:
- НАТО може затвердити військову місію Arctic Sentry в Арктиці для підвищення свого впливу у регіоні.
- Європейські країни пропонували запуск місії у контексті спірів з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії.
НАТО планує почати військову місію в Арктиці
Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.
Раніше військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") запропонували низка європейських країн. Це сталося в період загострення відносин зі США, коли американський президент Дональд Трамп наполягав на передачі Гренландії під контроль Вашингтона.
У січні європейські країни-члени НАТО оголосили, що відправляють своїх військових у Гренландію для планування майбутньої військової місії.
Тоді уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.
