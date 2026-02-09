НАТО готовится к началу военной миссии в Арктике — инсайдеры

НАТО на этой неделе может одобрить военную миссию Arctic Sentry в Арктике, в частности, на Гренландии, чтобы усилить свою роль в регионе и разрядить напряженность между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками.
Главные тезисы
- НАТО может одобрить военную миссию Arctic Sentry в Арктике для повышения своего влияния в регионе и разрядки напряженности с президентом США Дональдом Трампом.
- Решение о запуске миссии в Арктике ожидается на встрече министров обороны НАТО 12 февраля в Брюсселе.
НАТО планирует начать военную миссию в Арктике
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") предложил ряд европейских стран. Это произошло в период обострения отношений с США, когда американский президент Дональд Трамп настаивал на передаче Гренландии под контроль Вашингтона.
В январе европейские страны-члены НАТО объявили, что отправляют своих военных в Гренландию для планирования предстоящей военной миссии.
Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.
