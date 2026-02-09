НАТО готовится к началу военной миссии в Арктике — инсайдеры

НАТО на этой неделе может одобрить военную миссию Arctic Sentry в Арктике, в частности, на Гренландии, чтобы усилить свою роль в регионе и разрядить напряженность между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками.

НАТО планирует начать военную миссию в Арктике

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Решение о запуске миссии Североатлантического союза в Арктике может быть принято уже на этой неделе во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля.

Ранее военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") предложил ряд европейских стран. Это произошло в период обострения отношений с США, когда американский президент Дональд Трамп настаивал на передаче Гренландии под контроль Вашингтона.

В январе европейские страны-члены НАТО объявили, что отправляют своих военных в Гренландию для планирования предстоящей военной миссии.

Тогда правительство Гренландии заявило, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.