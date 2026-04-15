НАТО надасть Україні додаткову військову підтримку на суму 60 млрд дол

Держави-члени НАТО протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд дол, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.
Головні тези:
- НАТО зобов'язалася надати Україні військову підтримку на суму 60 млрд доларів до 2026 року.
- Генеральний секретар НАТО закликав союзників інвестувати більше для досягнення цілі в підтримці безпеки України.
Рютте обіцяє Україні додаткову допомогу від НАТО
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на початку засідання "Рамштайну" 15 квітня в Берліні.
У 2026 році держави НАТО мають надати Україні військової допомоги на 60 млрд дол додатково до кредитних коштів від Євросоюзу.
Він наголосив, що "будь-які кошти, що надходять з кредиту ЄС на підтримку України, повинні бути додатковими до того, що союзники виділяють на двосторонній основі".
Ми повинні зосередити фінансування на пріоритетах — протиповітряній обороні, дронах та боєприпасах збільшеної дальності. Це пріоритети.
Він нагадав, що у 2026 році продовжує діяти механізм PURL з закупівлі американської зброї державами-членами НАТО для України.
Також очільник Альянсу звернув увагу на непропорційний розподіл витрат на підтримку України державами-членами.
