НАТО надасть Україні додаткову військову підтримку на суму 60 млрд дол
Категорія
Світ
Дата публікації

НАТО надасть Україні додаткову військову підтримку на суму 60 млрд дол

НАТО

Держави-члени НАТО протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд дол, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Головні тези:

  • НАТО зобов'язалася надати Україні військову підтримку на суму 60 млрд доларів до 2026 року.
  • Генеральний секретар НАТО закликав союзників інвестувати більше для досягнення цілі в підтримці безпеки України.

Рютте обіцяє Україні додаткову допомогу від НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на початку засідання "Рамштайну" 15 квітня в Берліні.

У 2026 році держави НАТО мають надати Україні військової допомоги на 60 млрд дол додатково до кредитних коштів від Євросоюзу.

Ми маємо забезпечити, щоб Україна отримала необхідну підтримку. Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільового показника в 60 млрд дол на підтримку безпеки та оборони України цього року.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Він наголосив, що "будь-які кошти, що надходять з кредиту ЄС на підтримку України, повинні бути додатковими до того, що союзники виділяють на двосторонній основі".

Ми повинні зосередити фінансування на пріоритетах — протиповітряній обороні, дронах та боєприпасах збільшеної дальності. Це пріоритети.

Він нагадав, що у 2026 році продовжує діяти механізм PURL з закупівлі американської зброї державами-членами НАТО для України.

Також очільник Альянсу звернув увагу на непропорційний розподіл витрат на підтримку України державами-членами.

Дивлячись на саміт НАТО в Анкарі, ми також маємо досягти прогресу в забезпеченні більш справедливого та передбачуваного підходу до підтримки оборонних зусиль України… Це справді проблема: надто мало країн несуть надто великий тягар, і ми маємо це вирішити. Підтримка боротьби України є важливою — як ніколи.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?