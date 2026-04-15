НАТО надасть Україні додаткову військову підтримку на суму 60 млрд дол

Держави-члени НАТО протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд дол, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Рютте обіцяє Україні додаткову допомогу від НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на початку засідання "Рамштайну" 15 квітня в Берліні.

Ми маємо забезпечити, щоб Україна отримала необхідну підтримку. Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільового показника в 60 млрд дол на підтримку безпеки та оборони України цього року. Марк Рютте Генсек НАТО

Він наголосив, що "будь-які кошти, що надходять з кредиту ЄС на підтримку України, повинні бути додатковими до того, що союзники виділяють на двосторонній основі".

Ми повинні зосередити фінансування на пріоритетах — протиповітряній обороні, дронах та боєприпасах збільшеної дальності. Це пріоритети.

Він нагадав, що у 2026 році продовжує діяти механізм PURL з закупівлі американської зброї державами-членами НАТО для України.

Також очільник Альянсу звернув увагу на непропорційний розподіл витрат на підтримку України державами-членами.