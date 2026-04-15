НАТО предоставит Украине дополнительную военную поддержку на сумму 60 млрд долл
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО
Читати українською

Государства-члены НАТО в течение 2026 года предоставит Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долл, причем эта цифра не включает средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.

Главные тезисы

  • НАТО предоставит Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов до 2026 года.
  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает государства-члены инвестировать больше средств для обеспечения безопасности и обороны Украины.

Рютте обещает Украине дополнительную помощь НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля в Берлине.

В 2026 году государства НАТО должны предоставить Украине военную помощь на 60 млрд долл. дополнительно к кредитным средствам от Евросоюза.

Мы должны обеспечить, чтобы Украина получила необходимую поддержку. Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевого показателя в 60 млрд долл. в поддержку безопасности и обороны Украины в этом году.

Марк Рютте

Генсек НАТО

Он подчеркнул, что "любые средства, поступающие из кредита ЕС в поддержку Украины, должны быть дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе".

Мы должны сосредоточить финансирование на приоритетах – противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности. Это приоритеты.

Он напомнил, что в 2026 году продолжает действовать механизм PURL по закупке американского оружия государствами-членами НАТО для Украины.

Также глава Альянса обратил внимание на непропорциональное распределение расходов по поддержке Украины государствами-членами.

Глядя на саммит НАТО в Анкаре, мы также должны достичь прогресса в обеспечении более справедливого и предсказуемого подхода к поддержке оборонных усилий Украины… Это действительно проблема: слишком мало стран несут слишком большое бремя, и мы должны это решить. Поддержка борьбы Украины важна — как никогда.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?