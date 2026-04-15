НАТО предоставит Украине дополнительную военную поддержку на сумму 60 млрд долл

Государства-члены НАТО в течение 2026 года предоставит Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долл, причем эта цифра не включает средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.
Главные тезисы
- НАТО предоставит Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов до 2026 года.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает государства-члены инвестировать больше средств для обеспечения безопасности и обороны Украины.
Рютте обещает Украине дополнительную помощь НАТО
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля в Берлине.
В 2026 году государства НАТО должны предоставить Украине военную помощь на 60 млрд долл. дополнительно к кредитным средствам от Евросоюза.
Он подчеркнул, что "любые средства, поступающие из кредита ЕС в поддержку Украины, должны быть дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе".
Мы должны сосредоточить финансирование на приоритетах – противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности. Это приоритеты.
Он напомнил, что в 2026 году продолжает действовать механизм PURL по закупке американского оружия государствами-членами НАТО для Украины.
Также глава Альянса обратил внимание на непропорциональное распределение расходов по поддержке Украины государствами-членами.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-