НАТО предоставит Украине дополнительную военную поддержку на сумму 60 млрд долл

Государства-члены НАТО в течение 2026 года предоставит Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долл, причем эта цифра не включает средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.

Рютте обещает Украине дополнительную помощь НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля в Берлине.

Мы должны обеспечить, чтобы Украина получила необходимую поддержку. Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевого показателя в 60 млрд долл. в поддержку безопасности и обороны Украины в этом году. Марк Рютте Генсек НАТО

Он подчеркнул, что "любые средства, поступающие из кредита ЕС в поддержку Украины, должны быть дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе".

Мы должны сосредоточить финансирование на приоритетах – противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности. Это приоритеты.

Он напомнил, что в 2026 году продолжает действовать механизм PURL по закупке американского оружия государствами-членами НАТО для Украины.

Также глава Альянса обратил внимание на непропорциональное распределение расходов по поддержке Украины государствами-членами.