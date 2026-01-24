НАТО планує створити безлюдну роботизовану зону на кордонах з Росією та Білоруссю

НАТО планує протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.

НАТО укріплює кордони з РФ та РБ: що відомо

Про це заявив виданню бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін.

Ловін став першим генералом НАТО, який публічно розповів про нову концепцію оборони — Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) (Лінія стримування на східному фланзі). За інформацією газети, цю концепцію планують реалізувати за можливості вже до кінця 2027 року.

Ми побачимо відчутно більші запаси, ніж раніше, у державах НАТО, що межують із Росією, — заявив Ловін, який є заступником начальника штабу з питань оперативного управління Сухопутного командування НАТО в Ізмірі.

За його словами, це включатиме, наприклад, "склади зброї та боєприпасів для переозброєння систем оборони в автоматизованій зоні, а також для оснащення сил НАТО".

Ловін зазначив, що Альянс має намір "побудувати комплексну багатошарову систему оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю і використовувати для захисту не лише конвенційні війська, а й за допомогою перешкод та технологій створити роботизовану або автоматизовану зону в прикордонній зоні з противником, яку тому доведеться спочатку подолати".

Система датчиків розвідки та значною мірою автоматизована й роботизована зброя мають допомогти зупинити російські війська на першому етапі нападу, водночас зберігаючи життя власних солдатів. За словами генерала, нова автоматизована зона на кордоні з Росією та Білоруссю буде переважно безлюдною.