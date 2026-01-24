"Припиніть громити американців". США зганьбилися під час навчань НАТО

Як стверджують інсайдери видання The Times, нещодавні навчення членів НАТО стали яскравим свідченням того, що війська США значно гірше підготовлені до бойових дій в Арктиці, ніж армії північних європейських країн.
Головні тези:
- Фінам наказали не громити "непереможну" армію США під час навчань Альянсу.
- Трампу не варто забувати, що США критично залежать від Фінляндії у постачанні найкращих технологій для криголамів.
Солдати США не змогли дати відсіч фінам
Президент США Дональд Трамп доволі часто повторює, що лише американська армія здатна захистити Гренландію від китайсько-російської окупації.
Однак, як виявилося, його заяви є голослівними, адже американці продемонстрували свою вразливість під час навчань НАТО.
За словами інсайдерів, вони відбувалися на півночі Норвегії у 2025 році — саме там солдати сША стикнулися із труднощами, яких не мали їхні союзники.
Врешті-решт дійшло до того, що командування Альянсу змушене було попросити фінських військових, які за сценарієм навчань відігравали роль ворога, бути поблажливими до американців.
Не можна також ігнорувати той факт, що Штати критично залежать від Фінляндії у постачанні найкращих технологій для криголамів.
