Як стверджують інсайдери видання The Times, нещодавні навчення членів НАТО стали яскравим свідченням того, що війська США значно гірше підготовлені до бойових дій в Арктиці, ніж армії північних європейських країн.

Солдати США не змогли дати відсіч фінам

Президент США Дональд Трамп доволі часто повторює, що лише американська армія здатна захистити Гренландію від китайсько-російської окупації.

Однак, як виявилося, його заяви є голослівними, адже американці продемонстрували свою вразливість під час навчань НАТО.

За словами інсайдерів, вони відбувалися на півночі Норвегії у 2025 році — саме там солдати сША стикнулися із труднощами, яких не мали їхні союзники.

Врешті-решт дійшло до того, що командування Альянсу змушене було попросити фінських військових, які за сценарієм навчань відігравали роль ворога, бути поблажливими до американців.

Фінам довелося сказати: ”Припиніть громити американців", бо це було для них незручно та деморалізуюче, — згадує одне з анонімних джерел. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що Штати критично залежать від Фінляндії у постачанні найкращих технологій для криголамів.