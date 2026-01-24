"Прекратите громить американцев". США опозорились во время учений НАТО
Солдаты США не смогли дать отпор финнам
Read in English
Читати українською
Источник:  The Times

Как утверждают инсайдеры издания The Times, недавние учения членов НАТО стали ярким свидетельством того, что войска США значительно хуже подготовлены к боевым действиям в Арктике, чем армии северных европейских стран.

Главные тезисы

  • Финам приказали не громить "непобедимую" армию США во время учений Альянса.
  • Трампу не стоит забывать, что США критически зависят от Финляндии в поставке лучших технологий для ледоколов.

Солдаты США не смогли дать отпор финнам

Президент США Дональд Трамп довольно часто повторяет, что только американская армия способна защитить Гренландию от китайско-российской оккупации.

Однако, как оказалось, его заявления голословны, ведь американцы продемонстрировали свою уязвимость во время учений НАТО.

По словам инсайдеров, они происходили на севере Норвегии в 2025 году — именно там солдаты США столкнулись с трудностями, которых не испытывали их союзники.

В конце концов дошло до того, что командование Альянса вынуждено было попросить финских военных, которые по сценарию учений играли роль врага, быть снисходительными к американцам.

Финам пришлось сказать: ”Прекратите громить американцев”, потому что это было для них неудобно и деморализующее, — вспоминает один из анонимных источников.

Нельзя также игнорировать тот факт, что Штаты критически зависят от Финляндии в поставке лучших технологий для ледоколов.

Если Трамп хочет защитить регион, он идет по неправильному пути, раздражая своих арктических союзников, — заявил инсайдер.

