Как утверждают инсайдеры издания The Times, недавние учения членов НАТО стали ярким свидетельством того, что войска США значительно хуже подготовлены к боевым действиям в Арктике, чем армии северных европейских стран.
Главные тезисы
- Финам приказали не громить "непобедимую" армию США во время учений Альянса.
- Трампу не стоит забывать, что США критически зависят от Финляндии в поставке лучших технологий для ледоколов.
Солдаты США не смогли дать отпор финнам
Президент США Дональд Трамп довольно часто повторяет, что только американская армия способна защитить Гренландию от китайско-российской оккупации.
Однако, как оказалось, его заявления голословны, ведь американцы продемонстрировали свою уязвимость во время учений НАТО.
По словам инсайдеров, они происходили на севере Норвегии в 2025 году — именно там солдаты США столкнулись с трудностями, которых не испытывали их союзники.
В конце концов дошло до того, что командование Альянса вынуждено было попросить финских военных, которые по сценарию учений играли роль врага, быть снисходительными к американцам.
Нельзя также игнорировать тот факт, что Штаты критически зависят от Финляндии в поставке лучших технологий для ледоколов.
