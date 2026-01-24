НАТО планирует создать безлюдную роботизированную зону на границах с Россией и Беларусью

НАТО планирует в течение следующих двух лет осуществить масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там гораздо больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.

НАТО укрепляет границы с РФ и РБ: что известно

Об этом заявил изданию бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин.

Ловин стал первым генералом НАТО, публично рассказавшим о новой концепции обороны — Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) (Линия сдерживания на восточном фланге). По информации газеты, эту концепцию планируется реализовать по возможности уже к концу 2027 года.

Мы увидим ощутимо большие запасы, чем раньше, в государствах НАТО, граничащих с Россией, — заявил Ловин, являющийся заместителем начальника штаба по вопросам оперативного управления Сухопутного командования НАТО в Измире. Поделиться

По его словам, это будет включать, например, "склады оружия и боеприпасов для перевооружения систем обороны в автоматизированной зоне, а также оснащения сил НАТО".

Ловин отметил, что Альянс намерен "построить комплексную многослойную систему обороны вдоль границы с Россией и Беларусью и использовать для защиты не только конвенционные войска, но и посредством препятствий и технологий создать роботизированную или автоматизированную зону в приграничной зоне с противником, которую придется сначала преодолеть".

Система датчиков разведки и в значительной степени автоматизированное и роботизированное оружие должны помочь остановить российские войска на первом этапе нападения, одновременно сохраняя жизнь собственных солдат. По словам генерала, новая автоматизированная зона на границе с Россией и Белоруссией будет преимущественно безлюдной.