НАТО планирует создать безлюдную роботизированную зону на границах с Россией и Беларусью

НАТО планирует в течение следующих двух лет осуществить масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там гораздо больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.
Главные тезисы
- НАТО планирует осуществить масштабное перевооружение на границах с Россией и Беларусью в рамках концепции Eastern Flank Deterrence Line.
- Концепция обороны предусматривает создание безлюдной роботизированной зоны для укрепления границ НАТО с Россией и Беларусью.
НАТО укрепляет границы с РФ и РБ: что известно
Об этом заявил изданию бригадный генерал Бундесвера Томас Ловин.
Ловин стал первым генералом НАТО, публично рассказавшим о новой концепции обороны — Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) (Линия сдерживания на восточном фланге). По информации газеты, эту концепцию планируется реализовать по возможности уже к концу 2027 года.
По его словам, это будет включать, например, "склады оружия и боеприпасов для перевооружения систем обороны в автоматизированной зоне, а также оснащения сил НАТО".
Ловин отметил, что Альянс намерен "построить комплексную многослойную систему обороны вдоль границы с Россией и Беларусью и использовать для защиты не только конвенционные войска, но и посредством препятствий и технологий создать роботизированную или автоматизированную зону в приграничной зоне с противником, которую придется сначала преодолеть".
Система датчиков разведки и в значительной степени автоматизированное и роботизированное оружие должны помочь остановить российские войска на первом этапе нападения, одновременно сохраняя жизнь собственных солдат. По словам генерала, новая автоматизированная зона на границе с Россией и Белоруссией будет преимущественно безлюдной.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-