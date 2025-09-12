НАТО продовжує вчитися в України збивати повітряні цілі — генерал Гринкевич

Операція «Східний вартовий» буде зосереджена насамперед на захисті території Альянсу, однак НАТО продовжує вчитися в України та буде враховувати її досвід зі збивання повітряних цілей.

Операція «Східний вартовий» наразі не передбачає інтеграції з українською ППО

Про це Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич розповів на спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

«Східний вартовий» буде зосереджений насамперед на захисті території Альянсу. І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль. Алексус Гринкевич Головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі

Так Гринкевич відповів на запитання, чи не час інтегрувати протиповітряні можливості Альянсу та України та діяти спільно проти того ж самого ворога.

Водночас генерал позитивно оцінив досвід України та ініціативу ЄС щодо розбудови так званої стіни безпілотників, сказавши, що такі методи співзвучні з намірами НАТО.

Це дуже відповідає деяким нашим думкам про зміцнення нашого східного флангу з погляду наземного і повітряного простору. Щойно повернувшись із Балтії, де низка країн інвестує в технології, вивчаючи досвід України щодо того, які датчики і яка зброя, кінетична і некінетична, я розумію, що це може бути ефективним. І тому інтеграція цих видів оборони в нашу повсякденну діяльність зі стримування і в наші регіональні плани — це абсолютно точно те, що ми хочемо робити в майбутньому.

Гринкевич додав, що НАТО може багато чому навчитися у самої України.