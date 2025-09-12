НАТО продовжує вчитися в України збивати повітряні цілі — генерал Гринкевич
НАТО продовжує вчитися в України збивати повітряні цілі — генерал Гринкевич

НАТО
Джерело:  Укрінформ

Операція «Східний вартовий» буде зосереджена насамперед на захисті території Альянсу, однак НАТО продовжує вчитися в України та буде враховувати її досвід зі збивання повітряних цілей.

Головні тези:

  • Операція «Східний вартовий» НАТО зосереджена на захисті території Альянсу, проте враховує досвід України зі збивання повітряних цілей.
  • Генерал Гринкевич позитивно оцінив ініціативу України та ЄС у розбудові протиповітряної оборони та співпрацю з НАТО.
  • НАТО вважає, що може багато навчитися українському досвіду у сфері оборони та роботи з перехоплення безпілотників.

Операція «Східний вартовий» наразі не передбачає інтеграції з українською ППО

Про це Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич розповів на спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

«Східний вартовий» буде зосереджений насамперед на захисті території Альянсу. І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль.

Алексус Гринкевич

Алексус Гринкевич

Головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі

Так Гринкевич відповів на запитання, чи не час інтегрувати протиповітряні можливості Альянсу та України та діяти спільно проти того ж самого ворога.

Водночас генерал позитивно оцінив досвід України та ініціативу ЄС щодо розбудови так званої стіни безпілотників, сказавши, що такі методи співзвучні з намірами НАТО.

Це дуже відповідає деяким нашим думкам про зміцнення нашого східного флангу з погляду наземного і повітряного простору. Щойно повернувшись із Балтії, де низка країн інвестує в технології, вивчаючи досвід України щодо того, які датчики і яка зброя, кінетична і некінетична, я розумію, що це може бути ефективним. І тому інтеграція цих видів оборони в нашу повсякденну діяльність зі стримування і в наші регіональні плани — це абсолютно точно те, що ми хочемо робити в майбутньому.

Гринкевич додав, що НАТО може багато чому навчитися у самої України.

Вони мають добре розвинену оборонно-промислову базу. Вони мають великий досвід роботи з перехоплювачами безпілотників. У нас є потужності, у нас є Об'єднаний аналітичний навчально-тренувальний центр у Польщі, який є спільним для НАТО і України, де ми беремо уроки.

