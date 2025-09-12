Операція "Cхідний вартовий". НАТО відповідає на російську загрозу

НАТО запускає операцію «Східний вартовий», аби посилити свої позиції вздовж східного флангу Альянсу. Ця активність включатиме низку сил і засобів від союзників, серед яких Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина та інші.
Головні тези:
- Операція “Східний вартовий” - ініціатива НАТО для посилення позицій в східній частині Європи та відповіді на російську загрозу.
- Операція включає низку сил і засобів від союзників, таких як Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина та інші.
- Операція має на меті підвищити гнучкість та силу НАТО в регіоні та показати готовність Альянсу захищатися.
НАТО відповідає на російську загрозу у Східній Європі
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте спільній пресконференції з верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.
На додачу до більш традиційних військових можливостей, за словами генсека, ця ініціатива також включатиме елементи, спрямовані на подолання особливих викликів, пов’язаних із використанням дронів.
«Східний вартовий» додасть гнучкості й сили нашій позиції та чітко продемонструє, що, як оборонний Альянс, ми завжди готові захищатися.
На його думку, уранці 10 вересня, коли численні російські дрони порушили повітряний простір Польщі, протиповітряна оборона НАТО успішно забезпечила захист території.
Рютте також нагадав, що на засіданні Північноатлантичної ради в середу вранці союзники обговорили ситуацію у світлі прохання Польщі про консультації відповідно до статті 4.
Ось чому ми розгорнули передові сухопутні сили у восьми країнах, до складу яких входять підрозділи, підтримані внесками всіх союзників, і маємо плани збільшити нашу присутність, якщо і коли це буде необхідно. У нас є засоби протиповітряної оборони, системи наземного, морського й повітряного базування. І тут також завдяки внескам союзників по всій Європі та Північній Америці, які щодня працюють разом, ми гарантуємо, що готові захищати кожен дюйм території Альянсу.
Нагадаємо, на початку цього року НАТО започаткували операцію «Балтійський вартовий», щоб захистити критичну інфраструктуру у Балтійському морі.
