Операция "Восточный сторож". НАТО отвечает на российскую угрозу

НАТО запускает операцию «Восточный сторож», чтобы усилить свои позиции вдоль восточного фланга Североатлантического союза. Эта активность будет включать в себя ряд сил и средств от союзников, среди которых Дания, Франция, Великобритания, Германия и другие.

НАТО отвечает на российскую угрозу в Восточной Европе

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совместной пресс-конференции с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Сегодня мы хотим объявить, что НАТО запускает операцию «Восточный сторож», чтобы еще больше усилить нашу позицию вдоль восточного фланга. Эта военная деятельность начнется в ближайшие дни и будет включать в себя ряд сил и средств от союзников, среди которых Дания, Франция, Великобритания, Германия и другие. Марк Рютте Генсек НАТО

В дополнение к более традиционным военным возможностям, по словам генсека, эта инициатива также будет включать элементы, направленные на преодоление особых вызовов, связанных с использованием дронов.

«Восточный сторож» придаст гибкости и силы нашей позиции и ясно продемонстрирует, что, как оборонный Альянс, мы всегда готовы защищаться.

По его мнению, утром 10 сентября, когда многие российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, противовоздушная оборона НАТО успешно обеспечила защиту территории.

Хотя это была самая большая концентрация нарушений воздушного пространства НАТО, которую мы видели, то, что произошло в среду, не было единичным инцидентом. Безрассудное поведение России в воздухе вдоль нашего восточного фланга становится все чаще. Мы видели нарушение нашего воздушного пространства дронами в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве. Намеренно ли это, или нет — это опасно и неприемлемо. Поделиться

Рютте также напомнил, что на заседании Североатлантического совета в среду утром союзники обсудили ситуацию в свете просьбы Польши о консультациях в соответствии со статьей 4.

Вот почему мы развернули передовые сухопутные силы в восьми странах, в состав которых входят подразделения, поддержанные вкладами всех союзников, и есть планы увеличить наше присутствие, если и когда это будет необходимо. У нас есть средства противовоздушной обороны, системы наземного, морского и воздушного базирования. И здесь также благодаря вкладам союзников по всей Европе и Северной Америке, ежедневно работающих вместе, мы гарантируем, что готовы защищать каждый дюйм территории Североатлантического союза.

Напомним, в начале этого года НАТО начало операцию «Балтийский сторож», чтобы защитить критическую инфраструктуру в Балтийском море.