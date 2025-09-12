НАТО продолжает учиться у Украины сбивать воздушные цели — генерал Гринкевич

Операция «Восточный страж» будет сосредоточена, прежде всего, на защите территории Альянса, однако НАТО продолжает учиться у Украины и будет учитывать ее опыт по сбиванию воздушных целей.

Операция «Восточный сторож» не предусматривает интеграции с украинским ПВО

Об этом Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич рассказал на совместной с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Восточный часовой» будет сосредоточен, прежде всего, на защите территории Североатлантического союза. И сейчас я не вижу конфликта между поддержкой, которую отдельные страны оказывают Украине, и тем, что они предлагают сделать для этих усилий. Алексус Гринкевич Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе

Так Гринкевич ответил на вопрос, не пора ли интегрировать противовоздушные возможности Альянса и Украины и действовать совместно против того же врага.

В то же время, генерал положительно оценил опыт Украины и инициативу ЕС по строительству так называемой стены беспилотников, сказав, что такие методы созвучны с намерениями НАТО.

Это очень соответствует некоторым мыслям об укреплении нашего восточного фланга с точки зрения наземного и воздушного пространства. Едва вернувшись из Балтии, где ряд стран инвестирует в технологии, изучая опыт Украины относительно того, какие датчики и какое оружие, кинетическое и некинетическое, я понимаю, что это может быть эффективным. Поэтому интеграция этих видов обороны в нашу повседневную деятельность по сдерживанию и в наши региональные планы — это абсолютно точно то, что мы хотим делать в будущем.

Гринкевич добавил, что НАТО может многому научиться у самой Украины.