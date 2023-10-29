Натовп з тисяч палестинців увірвався на склади гумдопомоги в Газі

Тисячі людей увірвалися у Газі на склади з привезеною гуманітарною допомогою та винесли борошно й засоби гігієни.
Палестинці розграбували склади з гуманітаркою
До Гази 29 жовтня прибула гумдопомога. Конвой із 33 вантажівок назвали найбільшим з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.
Однак гуманітарні працівники заявили, що допомога, як і раніше, катастрофічно не відповідає потребам, адже тисячі людей увірвалися на склади.
Люди винесли борошно та засоби гігієни. Про це повідомив представник контрольно-пропускного пункту Рафах Ваель Або Омар.
Натовп увірвався на чотири об'єкти. За даними Світової продовольчої програми ООН, на одному складі зберігалося 80 тонн продуктів харчування.
Тим часом, ізраїльська влада заявила, що незабаром дозволить ввозити до Гази більше гуманітарної допомоги.
До слова, понад 1,4 мільйона людей по всій Газі залишили свої будинки. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість загиблих серед палестинців перевищила 8000 осіб. Здебільшого, це жінки і неповнолітні.
Ізраїль оголосив тотальну блокаду Гази
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 9 жовтня віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, залишивши його без електрики, їжі та палива.
Як заявив Галант, його країна "бореться зі звірячими людьми" і діє відповідно.
Ізраїльська сторона на тлі нападу терористів ХАМАС припиняє подачу електроенергії до Гази.
Про це повідомляє у Twitter міністр енергетики Ісраель Кац.
Газа отримує електроенергію з трьох джерел: 63% з Ізраїлю, 14% з Єгипту та 23% – своє виробництво.
Незважаючи на те, що останнім часом електроенергія з Ізраїлю подавалася без перебоїв, відключення світла там звичне явище. Справа в тому, що регіон відчуває дефіцит у розмірі 140 МВт, і пропозиція не покриває попит.
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