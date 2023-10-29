Толпа из тысяч палестинцев ворвалась на склады гумпомощи в Газе

Тысячи людей ворвались в Газу на склады с привезенной гуманитарной помощью и вынесли муку и средства гигиены.

Палестинцы разграбили склады с гуманитаркой

В Газу 29 октября прибыла гуманитарная помощь. Конвой из 33 грузовиков назвали самым большим с начала войны между Израилем и ХАМАС.

Однако гуманитарные работники заявили, что помощь по-прежнему катастрофически не отвечает потребностям, ведь тысячи людей ворвались на склады.

Люди вынесли муку и средства гигиены. Об этом сообщил представитель контрольно-пропускного пункта Рафах Ваэль Или Омар.

Взломы складов с гуманитарной помощью стали тревожным признаком того, что гражданский порядок начинает разрушаться после трех недель войны и жесткой осады Сектора Газа. Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии, – добавил директор агентства ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа Томас Уайт. Поделиться

Толпа ворвалась на четыре объекта. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, на одном складе хранилось 80 тонн продуктов питания.

Между тем, израильские власти заявили, что вскоре разрешат ввозить в Газу больше гуманитарной помощи.

Более 1,4 миллиона человек по всей Газе покинули свои дома. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших среди палестинцев превысило 8000 человек. В основном это женщины и несовершеннолетние.

Израиль объявил тотальную блокаду Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября отдал приказ о тотальной блокаде сектора Газа, оставив его без электричества, еды и топлива.

Как заявил Галант, его страна "борется со зверскими людьми" и действует соответственно.

Я распорядился полностью изолировать Газу. Там больше не будет ни электроэнергии, ни продуктов питания, ни топлива. Мы воюем со звероподобными существами и потому будем обращаться с ними соответственно, – заявил министр. Поделиться

Израильская сторона на фоне нападения террористов ХАМАС прекращает подачу электроэнергии в Газу.

Об этом сообщает в Twitter министр энергетики Исраэль Кац.

Я подписал приказ, предписывающий электроэнергетической компании прекратить подачу электроэнергии в Газу. То, что было, не будет, – отметил он. Поделиться

Газ получает электроэнергию из трех источников: 63% из Израиля, 14% из Египта и 23% – свое производство.

Несмотря на то, что в последнее время электроэнергия из Израиля подавалась без перебоев, отключение света там обычное явление. Дело в том, что регион испытывает дефицит в размере 140 МВт и предложение не покрывает спрос.