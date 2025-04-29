Науковці анонсували експерименти із "затемнення" Сонця

Уже незабаром офіційний Лондон дозволить вченим провести серію експериментів із сонячної геоінженерії, у межах яких будуть досліджувати способи "затемнення Сонця".

Що відомо про плани британських вчених

За словами науковців, насамперед вони планують сконцентруватися на методі зниження сонячного випромінювання, що надходить на Землю.

Існує досить популярна теорія про те, що саме введення аерозолів у стратосферу — випуск в атмосферу величезних кількостей дрібних частинок (найчастіше пропонується використовувати діоксид сірки), які мають відбивати частину сонячного світла назад у космос.

Ще один спосіб — освітлення морських хмар. У межах вказаного експеременту здійснюється розпилення морської солі в атмосферу для стимуляції утворення водяних крапель, що зробить хмари щільнішими і здатнішими відбивати сонячні промені.

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Протилежна за підходом, але більш маргінальна ідея — розрідження перистих хмар на великій висоті, оскільки вони, як вважається, більше утримують тепло, ніж відбивають сонячне світло. Поширити

З заявою з цього приводу виступив професор атмосферних наук в Університеті Ексетера Джим Гейвуд.

Він не приховує, що підтримує саме теорію введення аерозолів.

За словами Гейвуда, після масивних викидів сірки внаслідок вивержень вулканів, відбувалося глобальне зниження температури.