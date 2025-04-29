Науковці анонсували експерименти із "затемнення" Сонця
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці анонсували експерименти із "затемнення" Сонця

Що відомо про плани британських вчених
Джерело:  online.ua

Уже незабаром офіційний Лондон дозволить вченим провести серію експериментів із сонячної геоінженерії, у межах яких будуть досліджувати способи "затемнення Сонця".

Головні тези:

  • Бюджет для проведення цих експериментів доволі солідний: йдеться про близько 66,5 мільйона доларів.
  • Багато авторитетних вчених підтримують метод введення аерозолів.

Що відомо про плани британських вчених

За словами науковців, насамперед вони планують сконцентруватися на методі зниження сонячного випромінювання, що надходить на Землю.

Існує досить популярна теорія про те, що саме введення аерозолів у стратосферу — випуск в атмосферу величезних кількостей дрібних частинок (найчастіше пропонується використовувати діоксид сірки), які мають відбивати частину сонячного світла назад у космос.

Ще один спосіб — освітлення морських хмар. У межах вказаного експеременту здійснюється розпилення морської солі в атмосферу для стимуляції утворення водяних крапель, що зробить хмари щільнішими і здатнішими відбивати сонячні промені.

Фото: unsplash.com

Протилежна за підходом, але більш маргінальна ідея — розрідження перистих хмар на великій висоті, оскільки вони, як вважається, більше утримують тепло, ніж відбивають сонячне світло.

З заявою з цього приводу виступив професор атмосферних наук в Університеті Ексетера Джим Гейвуд.

Він не приховує, що підтримує саме теорію введення аерозолів.

За словами Гейвуда, після масивних викидів сірки внаслідок вивержень вулканів, відбувалося глобальне зниження температури.

Аналогічно, попелясті шлейфи сприяли освітленню і збільшенню щільності хмар — що підтверджує ідею освітлення хмар.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Блакитне Сонце. Вчені розкрили одну з головних загадок в історії
блакитне сонце
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч найяскравішої комети року з Сонцем вразила астрономів — відео
Комета
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці попереджають про небезпеку сонцезахисних кремів для довкілля
крем

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?