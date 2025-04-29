Ученые анонсировали эксперименты по "затмению" Солнца
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые анонсировали эксперименты по "затмению" Солнца

Что известно о планах британских ученых
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Источник:  online.ua

Уже в скором времени официальный Лондон разрешит ученым провести серию экспериментов по солнечной геоинженерии, в рамках которых будут исследовать способы "затмения Солнца".

Главные тезисы

  • Бюджет для проведения этих экспериментов достаточно солидный: речь идет о около 66,5 миллиона долларов.
  • Многие авторитетные ученые поддерживают метод введения аэрозолей.

Что известно о планах британских ученых

По словам ученых, в первую очередь, они планируют сконцентрироваться на методе снижения солнечного излучения, поступающего на Землю.

Существует популярная теория о том, что именно введение аэрозолей в стратосферу — выпуск в атмосферу огромных количеств мелких частиц (чаще всего предлагается использовать диоксид серы), должны отражать часть солнечного света обратно в космос.

Еще один способ — освещение морских облаков. В пределах указанного эксперимента осуществляется распыление морской соли в атмосферу для стимуляции образования водяных капель, что сделает облака более плотными и способными отражать солнечные лучи.

Фото: unsplash.com

Противоположная по подходу, но более маргинальная идея — разрежение перистых облаков на большой высоте, поскольку они, как считается, больше удерживают тепло, чем отражают солнечный свет.

С заявлением на этот счет выступил профессор атмосферных наук в Университете Эксетера Джим Гейвуд.

Он не скрывает, что поддерживает именно теорию введения аэрозолей.

По словам Гейвуда, после массивных выбросов серы в результате извержений вулканов, происходило глобальное понижение температуры.

Аналогично, пепельные шлейфы способствовали освещению и увеличению плотности облаков — что подтверждает идею освещения облаков.

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