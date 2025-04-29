Ученые анонсировали эксперименты по "затмению" Солнца

Уже в скором времени официальный Лондон разрешит ученым провести серию экспериментов по солнечной геоинженерии, в рамках которых будут исследовать способы "затмения Солнца".
Главные тезисы
- Бюджет для проведения этих экспериментов достаточно солидный: речь идет о около 66,5 миллиона долларов.
- Многие авторитетные ученые поддерживают метод введения аэрозолей.
Что известно о планах британских ученых
По словам ученых, в первую очередь, они планируют сконцентрироваться на методе снижения солнечного излучения, поступающего на Землю.
Существует популярная теория о том, что именно введение аэрозолей в стратосферу — выпуск в атмосферу огромных количеств мелких частиц (чаще всего предлагается использовать диоксид серы), должны отражать часть солнечного света обратно в космос.
Еще один способ — освещение морских облаков. В пределах указанного эксперимента осуществляется распыление морской соли в атмосферу для стимуляции образования водяных капель, что сделает облака более плотными и способными отражать солнечные лучи.
С заявлением на этот счет выступил профессор атмосферных наук в Университете Эксетера Джим Гейвуд.
Он не скрывает, что поддерживает именно теорию введения аэрозолей.
По словам Гейвуда, после массивных выбросов серы в результате извержений вулканов, происходило глобальное понижение температуры.
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