Науковці б'ють на сполох через гідрокліматичні "стрибки" — чим це загрожує людству
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці б'ють на сполох через гідрокліматичні "стрибки" — чим це загрожує людству

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Джерело:  The Guardian

Вчені попереджають, що глобальне потепління призведе до частіших різких переходів від посухи до злив.

Головні тези:

  • Глобальне потепління може спричинити часті гідрокліматичні «стрибки» - різкі переходи від посушливої погоди до сильних опадів та навпаки.
  • Спричинене потеплінням погіршення якості ґрунтів та збільшення частоти повеней загрожує екосистемі.

Землі загрожує нова біда через глобальне потепління

Підвищення температури на планеті може призвести до частіших так званих гідрокліматичних "стрибків" — різких переходів від посушливої погоди до сильних опадів і навпаки. До такого висновку дійшли вчені, які дослідили вплив глобального потепління на річкові басейни Великої Британії.

У міру нагрівання атмосфера здатна утримувати більше вологи, що посилює екстремальні опади. Після тривалої посухи пересохлий і ущільнений ґрунт гірше вбирає воду, тому сильні зливи частіше спричиняють поверхневий стік, локальні повені, ерозію ґрунтів та погіршення якості води.

Не менш небезпечними є й переходи від вологого періоду до посухи. Рясні опади можуть створювати ілюзію достатніх запасів води, однак різка зміна погодних умов здатна швидко призвести до її дефіциту.

Зокрема, дослідники проаналізували майже 700 річкових басейнів Великої Британії та змоделювали їхній стан у разі підвищення глобальної температури на 2 та 4 градуси. Результати показали, що частота як сухо-вологих, так і волого-сухих переходів помітно зросте. У деяких регіонах кількість таких подій може збільшитися більш ніж удвічі порівняно з кінцем XX століття.

Автори дослідження зазначають, що традиційні методи боротьби з повенями та посухами можуть виявитися недостатніми в умовах кліматичних змін. На їхню думку, необхідно готуватися не до окремих екстремальних явищ, а до їхньої послідовної зміни, а також розвивати системи зберігання води та регіональні програми адаптації.

Американські кліматологи попереджають, що літо 2026 року може стати одним із найспекотніших в історії. За прогнозами, середня температура на Землі виявиться майже на 1,9 °C вищою за доіндустріальний рівень, а концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягне рекордних значень.

Вчені пов’язують це з викидами від спалювання викопного палива. Наслідками стають частіші хвилі спеки, сильні шторми та масштабні лісові пожежі.

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