Ученые бьют тревогу из-за гидроклиматических "прыжков" — чем это угрожает человечеству
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые бьют тревогу из-за гидроклиматических "прыжков" — чем это угрожает человечеству

наводнение
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Источник:  The Guardian

Ученые предупреждают, что глобальное потепление приведет к более частым резким переходам от засухи к ливням.

Главные тезисы

  • Глобальное потепление может привести к более частым гидроклиматическим «скачкам» - резким переходам от засушливой погоды к сильным осадкам и наоборот.
  • Экстремальные осадки после длительной засухи могут вызывать наводнения, эрозию почв и ухудшение качества воды, что угрожает экосистеме.

Земле грозит новая беда из-за глобального потепления

Повышение температуры на планете может привести к более частым так называемым гидроклиматическим "скачкам" — резким переходам от засушливой погоды к сильным осадкам и наоборот. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие влияние глобального потепления на речные бассейны Великобритании.

По мере нагревания атмосфера способна удерживать больше влаги, что усугубляет экстремальные осадки. После длительной засухи пересохшая и уплотненная почва хуже впитывает воду, поэтому сильные ливни чаще вызывают поверхностный сток, локальные наводнения, эрозию почв и ухудшение качества воды.

Не менее опасны и переходы от влажного периода к засухе. Обильные осадки могут создавать иллюзию достаточных запасов воды, однако резкое изменение погодных условий способно быстро привести к ее дефициту.

В частности, исследователи проанализировали около 700 речных бассейнов Великобритании и смоделировали их состояние при повышении глобальной температуры на 2 и 4 градуса. Результаты показали, что частота как сухо-влажных, так и влажно-сухих переходов заметно возрастет. В некоторых регионах количество таких событий может увеличиться более чем в два раза по сравнению с концом XX века.

Авторы исследования отмечают, что традиционные методы борьбы с наводнениями и засухами могут оказаться недостаточными в условиях климатических изменений. По их мнению, необходимо готовиться не к отдельным экстремальным явлениям, а к их последовательному изменению, а также развивать системы хранения воды и региональные программы адаптации.

Американские климатологи предупреждают, что лето 2026 может стать одним из самых жарких в истории. По прогнозам, средняя температура на Земле окажется почти на 1,9 °C выше доиндустриального уровня, а концентрация углекислого газа в атмосфере достигнет рекордных значений.

Ученые связывают это с выбросами от сжигания ископаемого топлива. Следствием становятся более частые волны жары, сильные штормы и масштабные лесные пожары.

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