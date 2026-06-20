Ученые бьют тревогу из-за гидроклиматических "прыжков" — чем это угрожает человечеству

Ученые предупреждают, что глобальное потепление приведет к более частым резким переходам от засухи к ливням.
Главные тезисы
- Глобальное потепление может привести к более частым гидроклиматическим «скачкам» - резким переходам от засушливой погоды к сильным осадкам и наоборот.
- Экстремальные осадки после длительной засухи могут вызывать наводнения, эрозию почв и ухудшение качества воды, что угрожает экосистеме.
Земле грозит новая беда из-за глобального потепления
Повышение температуры на планете может привести к более частым так называемым гидроклиматическим "скачкам" — резким переходам от засушливой погоды к сильным осадкам и наоборот. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие влияние глобального потепления на речные бассейны Великобритании.
Не менее опасны и переходы от влажного периода к засухе. Обильные осадки могут создавать иллюзию достаточных запасов воды, однако резкое изменение погодных условий способно быстро привести к ее дефициту.
В частности, исследователи проанализировали около 700 речных бассейнов Великобритании и смоделировали их состояние при повышении глобальной температуры на 2 и 4 градуса. Результаты показали, что частота как сухо-влажных, так и влажно-сухих переходов заметно возрастет. В некоторых регионах количество таких событий может увеличиться более чем в два раза по сравнению с концом XX века.
Авторы исследования отмечают, что традиционные методы борьбы с наводнениями и засухами могут оказаться недостаточными в условиях климатических изменений. По их мнению, необходимо готовиться не к отдельным экстремальным явлениям, а к их последовательному изменению, а также развивать системы хранения воды и региональные программы адаптации.
Ученые связывают это с выбросами от сжигания ископаемого топлива. Следствием становятся более частые волны жары, сильные штормы и масштабные лесные пожары.
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