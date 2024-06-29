Науковці дізналися про нову феноменальну властивість мозку
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці дізналися про нову феноменальну властивість мозку

мозок
Джерело:  MedicalXpress

У результаті дослідження іноземних вчених стало відомо, що мозок вміє налаштовувати свою навігаційну систему навіть без візуальних орієнтирів.

Головні тези:

  • Дослідження на мишах показало, що швидкість та розташування в просторі мозок може відкалібрувати навіть без відомих орієнтирів.
  • Відкриття цих нових властивостей мозку може допомогти в розумінні пам'яті та навігації під час старіння та деменції.
  • Система навігації мозку тісно пов'язана з системою пам'яті, що відкриває нові можливості для наукових досліджень.

Ще одна властивість мозку вразила наукову спільноту

Ні для кого не секрет, що під час руху ссавці відстежують своє положення та орієнтуються в просторі переважно за допомогою візуальних сигналів.

Проте також з’ясувалося, що їхній мозок вміє повторно відкалібрувати свою внутрішню карту, навіть якщо стабільних візуальних орієнтирів немає.

Коли людина йде крізь тунель, вкритий розмітками, її мозок визначає швидкість, з якою позначки просуваються повз неї. Таким чином він постійно аналізує пройдену відстань і відносне положення в просторі, — йдеться в повідомленні.

За совами науковців, мозок дійсно вміє ефективно регулювати своє внутрішнє відчуття швидкості за допомогою власної просторової карти та підказок виключно від оптичного потоку.

Автор дослідження та професор машинобудування в Інженерній школі Уайтинга Ноа Коуен звертає увагу на те, що у цьому його допомагають візуальні візерунки, які люди сприймають під час руху в просторі.

Науковці захотіли з’ясувати, як зміна швидкості маркування або видалення маркерів вплине на реакцію мозку.

Як відбулося нове дослідження

Новий масштабний експеримент вирішили провести на мишах.

Вчені змайстрували купол віртуальної реальності та спроєктувала на його стіни світлові смуги. На переконання авторів дослідження, нейрони в мозку працюють як GPS на телефоні.

Гризунів заохочували ходити навколо купола краплями шоколадного молока. Смуги мали служити підсвідомою підказкою про швидкість тварин та їхнє розташування в просторі.

Фото: unsplash.com

Смуги оберталися в протилежному від щурів напрямку, коли ті робили крок. Їхній мозок думав, що тіло рухається вдвічі швидше, тож їхнє відчуття про місцеперебування було спотвореним. Через деякий час, коли смуги були вимкнені, щури все ще відчували, що рухаються швидше, ніж насправді, — йдеться в повідомленні.

Щоб відкалібрувати положення та приблизну швидкість, науковці зацікавились, як це працюватиме без будь-яких орієнтирів.

Професор Інституту нейронаук імені Кавлі Джеймс Кнієрієм звертає увагу на те, що система навігації дуже тісно пов’язана з системою пам’яті мозку.

Тож ми сподіваємося, що розуміння механізму створення когнітивних карт пояснить, як під час старіння та під час деменції пам’ять слабшає, — додав він.

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