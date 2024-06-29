Ученые узнали о новом феноменальном свойстве мозга

В результате исследования иностранных ученых стало известно, что мозг умеет настраивать свою навигационную систему даже без визуальных ориентиров.

Еще одно свойство мозга поразило научное сообщество

Ни для кого не секрет, что во время движения млекопитающие отслеживают свое положение и ориентируются в пространстве преимущественно с помощью визуальных сигналов.

Однако выяснилось, что их мозг умеет повторно откалибровать свою внутреннюю карту, даже если стабильных визуальных ориентиров нет.

Когда человек идет сквозь туннель, покрытый разметками, его мозг определяет скорость, с которой отметки продвигаются мимо. Таким образом он постоянно анализирует пройденное расстояние и относительное положение в пространстве, — сказано в сообщении. Поделиться

По словам ученых, мозг действительно умеет эффективно регулировать свое внутреннее чувство скорости с помощью собственной пространственной карты и подсказок исключительно от оптического потока.

Автор исследования и профессор машиностроения в Инженерной школе Уайтинга Ноа Коуэн обращает внимание, что в этом ему помогают визуальные узоры, которые люди воспринимают во время движения в пространстве.

Ученые захотели выяснить, как изменение скорости маркировки или удаление маркеров повлияет на реакцию мозга.

Как проходило новое исследование

Новый масштабный опыт решили провести на мышах.

Ученые смастерили купол виртуальной реальности и спроектировали на стены световые полосы. По мнению авторов исследования, нейроны в мозге работают как GPS на телефоне.

Грызунов поощряли ходить вокруг купола по каплям шоколадного молока. Полосы должны были служить подсознательной подсказкой о скорости животных и их расположении в пространстве.

Фото: unsplash.com

Полосы вращались в противоположном от крыс направлении, когда те шагали. Их мозг думал, что тело двигается вдвое быстрее, поэтому их ощущение о местонахождении было обезображено. Через некоторое время, когда полосы были выключены, крысы все еще чувствовали, что двигаются быстрее, чем на самом деле, — сказано в сообщении. Поделиться

Чтобы откалибровать положение и приблизительную скорость, ученые заинтересовались, как это будет работать без ориентиров.

Профессор Института нейронаук имени Кавли Джеймс Книер обращает внимание на то, что система навигации очень тесно связана с системой памяти мозга.