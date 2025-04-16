Науковці дослідили вплив швидкої ходьби на здоров'я серця — нові дані

Ходьба зі швидкістю не менше шести кілометрів на годину може знизити ризик виникнення проблем, пов’язаних із серцевим ритмом на 43%.
Головні тези:
- Швидка ходьба зі швидкістю не менше 6 км/год може знизити ризик порушень серцевого ритму на 43% згідно з новим дослідженням.
- Дослідження проведене на понад 420 тисяч жителів Великої Британії показало, що ходьба у швидкому темпі пов'язана зі зниженням ризику виникнення аритмії серця на 27%.
- Метаболічні та запальні фактори грають важливу роль у зв'язку між швидкістю ходьби та порушеннями серцевого ритму.
Як швидка ходьба впливає на виникнення аритмії серця
Результати дослідження опублікували у науковому журналі BMJ Journals.
Вчені проаналізували медичні дані понад 420 тисяч жителів Великої Британії, які надали інформацію про швидкість своєї ходьби.
Частина з них (майже 82 тисячі) повідомили детально про час, який вони витрачають на ходьбу в різному темпі:
повільному (менш як 4,8 км/год);
стабільному/середньому (4,8-6,4 км/год);
швидкому (понад 6,4 км/год).
Серед усіх учасників 6,5% мали повільний темп ходьби, 53% — середній і 41% — швидкий.
Ходьбу в швидкому та середньому темпах, на відміну від повільної, пов'язують зі зниженням ризику порушення серцевого ритму на 27%.
Загалом близько 36% зв'язку між темпом ходьби та всіма порушеннями серцевого ритму було зумовлено метаболічними та запальними факторами.
Дослідники врахували той факт, що про швидший темп ходьби частіше повідомляли чоловіки, які проживали в бідних районах і вели більш здоровий спосіб життя.
Вчені наголошують, що дослідження було спостережливим, а це означає, що не можна зробити однозначних висновків про те, чи є ходьба у швидкому темпі безпосередньою причиною зниження ризику порушень серцевого ритму.
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