Ученые исследовали влияние быстрой ходьбы на здоровье сердца — новые данные

Ходьба со скоростью не менее шести километров в час может снизить риск возникновения проблем, связанных с сердечным ритмом на 43%.
Главные тезисы
- Ходьба со скоростью не менее 6 км/ч может снизить риск возникновения нарушений сердечного ритма на 43%.
- Быстрая ходьба связана со снижением риска возникновения аритмии сердца на 27%.
- Метаболические и воспалительные факторы играют важную роль в связи между скоростью ходьбы и нарушениями сердечного ритма.
Как быстрая ходьба влияет на возникновение аритмии сердца
Результаты исследования были опубликованы в научном журнале BMJ Journals.
Ученые проанализировали медицинские данные более 420 тысяч жителей Великобритании, предоставивших информацию о скорости своей ходьбы.
Часть из них (около 82 тысяч) сообщили подробно о времени, которое они тратят на ходьбу в разном темпе:
медленном (менее 4,8 км/ч);
стабильном/среднем (4,8-6,4 км/ч);
быстром (более 6,4 км/ч).
Среди всех участников 6,5% имели медленный темп ходьбы, 53% — средний и 41% — быстрый.
Ходьбу в быстром и среднем темпах, в отличие от медленной, связывают с понижением риска нарушения сердечного ритма на 27%.
В общей сложности около 36% связи между темпом ходьбы и всеми нарушениями сердечного ритма было обусловлено метаболическими и воспалительными факторами.
Исследователи учли тот факт, что о более быстром темпе ходьбы чаще сообщали мужчины, проживавшие в бедных районах и ведущие более здоровый образ жизни.
Ученые отмечают, что исследование было наблюдательным, а это означает, что нельзя сделать однозначные выводы о том, является ли ходьба в быстром темпе непосредственной причиной снижения риска нарушений сердечного ритма.
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