Ученые исследовали влияние быстрой ходьбы на здоровье сердца — новые данные
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые исследовали влияние быстрой ходьбы на здоровье сердца — новые данные

ходьба
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Источник:  The Guardian

Ходьба со скоростью не менее шести километров в час может снизить риск возникновения проблем, связанных с сердечным ритмом на 43%.

Главные тезисы

  • Ходьба со скоростью не менее 6 км/ч может снизить риск возникновения нарушений сердечного ритма на 43%.
  • Быстрая ходьба связана со снижением риска возникновения аритмии сердца на 27%.
  • Метаболические и воспалительные факторы играют важную роль в связи между скоростью ходьбы и нарушениями сердечного ритма.

Как быстрая ходьба влияет на возникновение аритмии сердца

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале BMJ Journals.

Ученые проанализировали медицинские данные более 420 тысяч жителей Великобритании, предоставивших информацию о скорости своей ходьбы.

Часть из них (около 82 тысяч) сообщили подробно о времени, которое они тратят на ходьбу в разном темпе:

  • медленном (менее 4,8 км/ч);

  • стабильном/среднем (4,8-6,4 км/ч);

  • быстром (более 6,4 км/ч).

Среди всех участников 6,5% имели медленный темп ходьбы, 53% — средний и 41% — быстрый.

Наблюдение за этими людьми в среднем в течение 13 лет показало, что более 36 тысяч участников (9%) развилась та или иная форма нарушения сердечного ритма.

Ходьбу в быстром и среднем темпах, в отличие от медленной, связывают с понижением риска нарушения сердечного ритма на 27%.

В общей сложности около 36% связи между темпом ходьбы и всеми нарушениями сердечного ритма было обусловлено метаболическими и воспалительными факторами.

Исследователи учли тот факт, что о более быстром темпе ходьбы чаще сообщали мужчины, проживавшие в бедных районах и ведущие более здоровый образ жизни.

Ученые отмечают, что исследование было наблюдательным, а это означает, что нельзя сделать однозначные выводы о том, является ли ходьба в быстром темпе непосредственной причиной снижения риска нарушений сердечного ритма.

Это первое исследование, которое изучает связи между скоростью ходьбы и аритмией, и дает доказательства того, что метаболические и воспалительные факторы могут играть определенную роль: быстрая ходьба снижала риск ожирения и воспаления, что в свою очередь уменьшало риск аритмии.

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