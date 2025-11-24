Науковці довели вирішальну роль космічного пилу для зародження життя у Всесвіті

Пил діє як каталізатор, який дає змогу простим молекулам, таким як вуглекислий газ і аміак, ефективно утворювати складні сполуки.
Учені зробили дивовижне відкриття щодо космічного пилу у Всесвіті
Вчені встановили, що частинки космічного пилу відіграють вирішальну роль у формуванні складних молекул, необхідних для створення життя в космосі.
Дослідження показало, що реакції з утворенням карбамату амонію, який вважається хімічним попередником сечовини та інших молекул, необхідних для життя, були ефективнішими в присутності космічного пилу, ніж без нього.
Це відкриття свідчить про те, що пил відіграє набагато активнішу роль в астрохімії, ніж вважалося раніше, сприяючи розвитку хімічних процесів, необхідних для побудови складних органічних сполук і потенційного зародження життя.
У лабораторії пилові сендвічі з тонких шарів вуглекислого газу й аміаку, розділених шаром пористих силікатних зерен, отриманих методом лазерного випаровування, стали реалістичним аналогом космічного пилу.
Коли зразки, заморожені за температури -260 °C (аналогічно міжзоряним хмарам), нагріли приблизно до -190 °C (умови, що виникають під час еволюції цих хмар у протопланетні диски), молекули проникли крізь шар пилу і вступили в реакцію з утворенням карбамату амонію.
Водночас без шару пилу крижані молекули не реагували так активно.
