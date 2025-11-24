Науковці довели вирішальну роль космічного пилу для зародження життя у Всесвіті
Науковці довели вирішальну роль космічного пилу для зародження життя у Всесвіті

космічний пил
Джерело:  online.ua

Пил діє як каталізатор, який дає змогу простим молекулам, таким як вуглекислий газ і аміак, ефективно утворювати складні сполуки.

Головні тези:

  • Космічний пил відіграє ключову роль у формуванні складних молекул, необхідних для життя у Всесвіті.
  • Частинки пилу діють як каталізатор, сприяючи утворенню хімічних сполук, які підтримують життя.
  • Дослідники встановили, що космічний пил активно впливає на хімічні процеси, що відбуваються в умовах екстремального холоду та вакууму.

Учені зробили дивовижне відкриття щодо космічного пилу у Всесвіті

Вчені встановили, що частинки космічного пилу відіграють вирішальну роль у формуванні складних молекул, необхідних для створення життя в космосі.

Згідно з дослідженням, опублікованим в The Astrophysical Journal, мінеральний пил діє як каталізатор, що дає змогу простим молекулам, як-от вуглекислий газ та аміак, ефективно утворювати складні сполуки, що потенційно підтримують життя, навіть в умовах екстремального холоду і вакууму.

Дослідження показало, що реакції з утворенням карбамату амонію, який вважається хімічним попередником сечовини та інших молекул, необхідних для життя, були ефективнішими в присутності космічного пилу, ніж без нього.

Це відкриття свідчить про те, що пил відіграє набагато активнішу роль в астрохімії, ніж вважалося раніше, сприяючи розвитку хімічних процесів, необхідних для побудови складних органічних сполук і потенційного зародження життя.

У лабораторії пилові сендвічі з тонких шарів вуглекислого газу й аміаку, розділених шаром пористих силікатних зерен, отриманих методом лазерного випаровування, стали реалістичним аналогом космічного пилу.

Коли зразки, заморожені за температури -260 °C (аналогічно міжзоряним хмарам), нагріли приблизно до -190 °C (умови, що виникають під час еволюції цих хмар у протопланетні диски), молекули проникли крізь шар пилу і вступили в реакцію з утворенням карбамату амонію.

Водночас без шару пилу крижані молекули не реагували так активно.

Дослідники планують з'ясувати, чи можуть інші молекули утворюватися в такий самий спосіб, і чи відбуваються ці хімічні реакції, зумовлені пилом, нині в протопланетних дисках, де народжуються нові планети.

