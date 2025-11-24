Ученые доказали решающую роль космической пыли для зарождения жизни во Вселенной

Пыль действует как катализатор, позволяющий простым молекулам, таким как углекислый газ и аммиак, эффективно образовывать сложные соединения.
Главные тезисы
- Космическая пыль действует как катализатор для образования сложных соединений из простых молекул, таких как углекислый газ и аммиак.
- Исследование показало, что минеральная пыль способствует более эффективным химическим реакциям, в результате образуются важные молекулы, необходимые для жизни.
- Лабораторные эксперименты подтвердили, что присутствие космической пыли существенно увеличивает активность химических процессов, поддерживающих эволюцию жизни во Вселенной.
Ученые сделали удивительное открытие по поводу космической пыли во Вселенной
Ученые установили, что частицы космической пыли играют решающую роль в формировании сложных молекул, необходимых для создания жизни в космосе.
Исследование показало, что реакции с образованием карбамат аммония, который считается химическим предшественником мочевины и других молекул, необходимых для жизни, были более эффективными в присутствии космической пыли, чем без нее.
Это открытие свидетельствует о том, что пыль играет гораздо более активную роль в астрохимии, чем считалось ранее, способствуя развитию химических процессов, необходимых для построения сложных органических соединений и потенциального зарождения жизни.
В лаборатории пылевые сэндвичи из тонких слоев углекислого газа и аммиака, разделенных слоем ячеистых силикатных зерен, полученных методом лазерного испарения, стали реалистичным аналогом космической пыли.
Когда образцы, замороженные при -260 °C (аналогично межзвездным облакам), нагрели примерно до -190 °C (условия, возникающие при эволюции этих облаков в протопланетные диски), молекулы проникли сквозь слой пыли и вступили в реакцию с образованием карбамат аммония.
В то же время, без слоя пыли ледяные молекулы не реагировали так активно.
