Ученые доказали решающую роль космической пыли для зарождения жизни во Вселенной

Пыль действует как катализатор, позволяющий простым молекулам, таким как углекислый газ и аммиак, эффективно образовывать сложные соединения.

Ученые сделали удивительное открытие по поводу космической пыли во Вселенной

Ученые установили, что частицы космической пыли играют решающую роль в формировании сложных молекул, необходимых для создания жизни в космосе.

Согласно исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal, минеральная пыль действует как катализатор, позволяющий простым молекулам, таким как углекислый газ и аммиак, эффективно образовывать сложные соединения, потенциально поддерживающие жизнь, даже в условиях экстремального холода и вакуума. Поделиться

Исследование показало, что реакции с образованием карбамат аммония, который считается химическим предшественником мочевины и других молекул, необходимых для жизни, были более эффективными в присутствии космической пыли, чем без нее.

Это открытие свидетельствует о том, что пыль играет гораздо более активную роль в астрохимии, чем считалось ранее, способствуя развитию химических процессов, необходимых для построения сложных органических соединений и потенциального зарождения жизни.

В лаборатории пылевые сэндвичи из тонких слоев углекислого газа и аммиака, разделенных слоем ячеистых силикатных зерен, полученных методом лазерного испарения, стали реалистичным аналогом космической пыли.

Когда образцы, замороженные при -260 °C (аналогично межзвездным облакам), нагрели примерно до -190 °C (условия, возникающие при эволюции этих облаков в протопланетные диски), молекулы проникли сквозь слой пыли и вступили в реакцию с образованием карбамат аммония.

В то же время, без слоя пыли ледяные молекулы не реагировали так активно.