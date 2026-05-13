Науковці навчилися вирощувати рис під "фейковим" дощем
Звук дощу може провокувати ріст рослин
У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що рисові зернята не лише чують звуки дощу, а й також пришвидшують своє проростання майже на 30% завдяки цьому звуковому супроводу.

  • Клітини рису відчували звукові хвилі від дощових краплин за допомогою гранул крохмалю.
  • Такий спосіб спрацьовував лише тоді, коли насінини були розміщені на незначній глибині.

Як повідомляє Scientific Reports, цей незвичний експеримент вирішили провести саме на посівному рисі.

Варто зазначити, що він здатний проростати як у зволоженому ґрунті, так і в повністю вкритому водою.

За словами вчених, вони робили записи звуків дощу різної інтенсивності, коли краплі падали в невелику калюжу.

Ці звуки знаходяться за межами діапазону, який може чути людина, а також погано передаються з води в повітря. Тому науковці припустили, що натомість ці звуки здатні впливати на рослини на невеликій глибині під водою та землею.

У межах дослідження відбувалася симуляція дощ різної інтенсивності для насінин рису в калюжах на глибині 2,5-3 сантиметрів під водою.

Як вдалося дізнатися науковцям, падіння крапель із найбільшою інтенсивністю збільшувало проростання на 30 відсотків порівняно з контрольною групою.

Вчені дійшли висновку, що звукові хвилі зміщували зерна крохмалю в клітинах, провокуючи проростання під дією гравітації.

