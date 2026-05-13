Науковці навчилися вирощувати рис під "фейковим" дощем

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що рисові зернята не лише чують звуки дощу, а й також пришвидшують своє проростання майже на 30% завдяки цьому звуковому супроводу.

Звук дощу може провокувати ріст рослин

Як повідомляє Scientific Reports, цей незвичний експеримент вирішили провести саме на посівному рисі.

Варто зазначити, що він здатний проростати як у зволоженому ґрунті, так і в повністю вкритому водою.

За словами вчених, вони робили записи звуків дощу різної інтенсивності, коли краплі падали в невелику калюжу.

Ці звуки знаходяться за межами діапазону, який може чути людина, а також погано передаються з води в повітря. Тому науковці припустили, що натомість ці звуки здатні впливати на рослини на невеликій глибині під водою та землею.

У межах дослідження відбувалася симуляція дощ різної інтенсивності для насінин рису в калюжах на глибині 2,5-3 сантиметрів під водою.

Як вдалося дізнатися науковцям, падіння крапель із найбільшою інтенсивністю збільшувало проростання на 30 відсотків порівняно з контрольною групою.

Вчені дійшли висновку, що звукові хвилі зміщували зерна крохмалю в клітинах, провокуючи проростання під дією гравітації.