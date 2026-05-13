Ученые научились выращивать рис под "феечным" дождем

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что рисовые зернышки не только слышат звуки дождя, но также ускоряют свое прорастание почти на 30% благодаря этому звуковому сопровождению.

Звук дождя может провоцировать рост растений

Как сообщает Scientific Reports, этот необычный эксперимент решили провести именно на посевном рисе.

Следует отметить, что он способен прорастать как в увлажненной почве, так и полностью покрытой водой.

По словам ученых, они делали записи звуков дождя разной интенсивности, когда капли падали в небольшую лужу.

Эти звуки находятся вне диапазона, который может слышать человек, а также плохо передаются из воды в воздух. Поэтому ученые предположили, что эти звуки способны влиять на растения на небольшой глубине под водой и землей.

В рамках исследования происходила симуляция дождей разной интенсивности для семян риса в лужах на глубине 2,5-3 сантиметров под водой.

Как удалось узнать ученым, падение капель с наибольшей интенсивностью увеличивало прорастание на 30 процентов по сравнению с контрольной группой.

Ученые пришли к выводу, что звуковые волны смещали зерна крахмала в клетках, провоцируя прорастание под действием гравитации.