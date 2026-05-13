Ученые научились выращивать рис под "феечным" дождем

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что рисовые зернышки не только слышат звуки дождя, но также ускоряют свое прорастание почти на 30% благодаря этому звуковому сопровождению.
Главные тезисы
- Клетки риса ощущали звуковые волны от дождевых капель с помощью гранул крахмала.
- Такой способ срабатывал только тогда, когда семена были размещены на незначительной глубине.
Звук дождя может провоцировать рост растений
Как сообщает Scientific Reports, этот необычный эксперимент решили провести именно на посевном рисе.
Следует отметить, что он способен прорастать как в увлажненной почве, так и полностью покрытой водой.
По словам ученых, они делали записи звуков дождя разной интенсивности, когда капли падали в небольшую лужу.
В рамках исследования происходила симуляция дождей разной интенсивности для семян риса в лужах на глубине 2,5-3 сантиметров под водой.
Как удалось узнать ученым, падение капель с наибольшей интенсивностью увеличивало прорастание на 30 процентов по сравнению с контрольной группой.
Ученые пришли к выводу, что звуковые волны смещали зерна крахмала в клетках, провоцируя прорастание под действием гравитации.
