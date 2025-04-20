Науковці назвали головну користь соцмереж

Більшість вчених, лікарів та психологів з різних куточків світу попереджають про шкоду соціальних мереж для здоров'я та психіки людей різних вікових категорій. Однак, як виявилося, про їхню користь також почали говорити.

Соцмережі можуть бути корисними

У межах нового масштабного дослідження, яке влаштувала медична школа Остіна Делла з вченими з Університету Бейлора та Техаського університету, уважно вивчили понад 136 інших чужих досліджень і дані понад 400 000 людей.

У результаті науковці дійшли висновку, що ризик когнітивних розладів серед людей похилого віку, які постійно працюють з сучасними технологіями, є на 58% нижчим, ніж у їхніх менш технологічних однолітків.

Своєю думкою також поділився доцент психології та нейронауки в Університеті Бейлора доктор Майкл К. Скаллін.

Він звернув увагу на те, що вивчення нових технологій не є легким процесом, особливо для літніх людей. Однак саме ця складність є корисною для мозку.

Ні для кого не секрет, що оновлення програмного забезпечення, фільтрування реклами та усунення несправностей Wi-Fi — потребують когнітивних здібностей.

Саме такі маленькі завдання змушують мозок працювати.