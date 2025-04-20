Науковці назвали головну користь соцмереж

Більшість вчених, лікарів та психологів з різних куточків світу попереджають про шкоду соціальних мереж для здоров'я та психіки людей різних вікових категорій. Однак, як виявилося, про їхню користь також почали говорити.
Головні тези:
- Ризик когнітивних розладів серед людей похилого віку, що користуються соцмережами, нижчий на 58%.
- Навчання новим технологіям за допомогою соцмереж стимулює мозок та розвиває когнітивні здібності.
Соцмережі можуть бути корисними
У межах нового масштабного дослідження, яке влаштувала медична школа Остіна Делла з вченими з Університету Бейлора та Техаського університету, уважно вивчили понад 136 інших чужих досліджень і дані понад 400 000 людей.
У результаті науковці дійшли висновку, що ризик когнітивних розладів серед людей похилого віку, які постійно працюють з сучасними технологіями, є на 58% нижчим, ніж у їхніх менш технологічних однолітків.
Своєю думкою також поділився доцент психології та нейронауки в Університеті Бейлора доктор Майкл К. Скаллін.
Він звернув увагу на те, що вивчення нових технологій не є легким процесом, особливо для літніх людей. Однак саме ця складність є корисною для мозку.
Ні для кого не секрет, що оновлення програмного забезпечення, фільтрування реклами та усунення несправностей Wi-Fi — потребують когнітивних здібностей.
Саме такі маленькі завдання змушують мозок працювати.
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