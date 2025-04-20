Ученые назвали главную пользу соцсетей

Большинство ученых, врачей и психологов из разных уголков мира предупреждают о вреде социальных сетей для здоровья и психики людей разных возрастов. Однако, как оказалось, об их пользе тоже начали говорить.

Соцсети могут быть полезны

В рамках нового масштабного исследования, которое провела медицинская школа Остина Делла с учеными из Университета Бейлора и Техасского университета, внимательно изучили более 136 других чужих исследований и данные более 400 000 человек.

В результате ученые пришли к выводу, что риск когнитивных расстройств среди пожилых людей, постоянно работающих с современными технологиями, на 58% ниже, чем у их менее технологичных сверстников.

Своим мнением поделился доцент психологии и нейронауки в Университете Бейлора доктор Майкл К. Скаллин.

Он обратил внимание на то, что изучение новых технологий не является легким процессом, особенно для пожилых людей. Однако именно эта сложность полезна для мозга.

Ни для кого не секрет, что обновление программного обеспечения, фильтрация рекламы и устранение неисправностей Wi-Fi — требуют когнитивных возможностей.

Именно такие маленькие задачи заставляют мозг работать.