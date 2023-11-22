Науковці назвали корисні та небезпечні властивості червоного вина

Червоне вино є одним з найсмачніших алкогольних напоїв, які може принести користь та завдати шкоди людському здоров'ю.

Чому червоне вино може спровокувати головний біль

Іноземні науковці дійшли висновку, що фенольні флавоноїди, які містяться у виноградних кісточках та шкірці, можуть бути причиною головного болю після вживання вина.

За їхніми словами, ці сполуки, які надають червоному вину колір і смак, в людському організмі перетворюються на речовини, що можуть спровокувати накопичення токсичного ацетальдегіду в крові.

Високі рівні цієї речовини можуть викликати неприємні симптоми, такі як головний біль, нудоту, почервоніння обличчя та пітливість. Вчені планують провести клінічні випробування, щоб підтвердити цю теорію і, можливо, запропонувати рішення для запобігання подібним проблемам при вживанні вина. Поширити

Що важливо знати про користь вина

Вчені також звертають увагу на те, що у вині є речовини, які потенційно здатні запобігти діабету або інфаркту, а також, цілком ймовірно, продовжити життя.

Однак поки не вдалося з’ясувати, в яких кількостях і як ці речовини допомагають людям.

При цьому достеменно відомо, що вживання алкоголю призводить до різних проблем зі здоров'ям, у тому числі кількох видів раку. Безпечної дози алкоголю немає. Проте доза важлива: що більше людина п'є, то вищі ризики для здоров'я. Поширити

За словами науковців, те, що раніше називали безпечною кількістю, тепер стало дозою низького ризику.

Що важливо розуміти, йдеться про один напій на день для жінок і два для чоловіків.