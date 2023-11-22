Науковці назвали корисні та небезпечні властивості червоного вина

Червоне вино є одним з найсмачніших алкогольних напоїв, які може принести користь та завдати шкоди людському здоров'ю.
Чому червоне вино може спровокувати головний біль
Іноземні науковці дійшли висновку, що фенольні флавоноїди, які містяться у виноградних кісточках та шкірці, можуть бути причиною головного болю після вживання вина.
За їхніми словами, ці сполуки, які надають червоному вину колір і смак, в людському організмі перетворюються на речовини, що можуть спровокувати накопичення токсичного ацетальдегіду в крові.
Що важливо знати про користь вина
Вчені також звертають увагу на те, що у вині є речовини, які потенційно здатні запобігти діабету або інфаркту, а також, цілком ймовірно, продовжити життя.
Однак поки не вдалося з’ясувати, в яких кількостях і як ці речовини допомагають людям.
За словами науковців, те, що раніше називали безпечною кількістю, тепер стало дозою низького ризику.
Що важливо розуміти, йдеться про один напій на день для жінок і два для чоловіків.
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